Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане изменило свой статус на Программный офис ОБСЕ в Душанбе. Чем теперь будет заниматься в Таджикистане ОБСЕ, в интервью «АП» рассказала Туула Юрьёля, посол, глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане.

- В соответствии с решением Постоянного Совета ОБСЕ от 1-го июня, Бюро ОБСЕ в Таджикистане преобразуется в Офис программ ОБСЕ в Душанбе начиная с 1-го июля, - говорит она. - Новый мандат отражает политическое соглашение пятидесяти семи стран участниц ОБСЕ и основан на желании Правительства Таджикистана изучить мандат Бюро, который был пересмотрен в последний раз в 2008 году. Переговоры по тексту мандата шли между нынешним Австрийским председательством ОБСЕ и Правительством Таджикистана.

- Что изменится со сменой статуса?

- Новый мандат предоставит Офису программ ОБСЕ в Душанбе возможность продолжить работать в трех измерениях: военно-политическое; экономико-экологическое; и человеческое измерение. Теперь, когда мандат принят, я надеюсь обсудить с Правительством Таджикистана составление будущих программ. Тем не менее, Офис выполняет свой мандат посредством проектов согласованных с принимающей страной. Новый мандат больше не упоминает пять полевых офисов в регионах Таджикистана, и это будет означать некоторую реструктуризацию Бюро.

Более важно то, что мы будем продолжать осуществлять проекты на местах в различных регионах Таджикистана и в будущем. Именно в регионах и в некоторых отдаленных районах Бюро может продолжать поддерживать Правительство Таджикистана в реагировании на слабые места, относятся ли они к социально-экономическим условиям или к противостоянию радикализму. Я верю, что мы будем хорошо подготовлены и в будущем для решения этих вопросов. Я верю, что мы находимся в начале позитивных и выгодных отношений между принимающей страной и миссией ОБСЕ в Таджикистане. Офис будет основываться на успехах более чем 20 лет сотрудничества с Правительством и гражданским обществом Таджикистана.

И поскольку я имела возможность лично участвовать в 2008 году на стороне тогдашнего председательствующего в ОБСЕ Финляндии, когда мандат был пересмотрен в последний раз, я уверена, что Бюро выйдет усиленным из этого процесса на благо принимающей страны и ОБСЕ.

- Над какими проектами продолжит работать Бюро?

- Таджикистан сталкивается с экономическими проблемами и уделяет особое внимание развитию экономики в своей Стратегии Национального Развития. Бюро оказал поддержку Таджикистану в достижении этих целей, особенно в вопросе смягчения ситуации из-за сокращения денежных переводов и безработицы, а также их социально-экономических последствий. Я полагаю, мы продолжим работу по этим вопросам и в будущем, укрепляя сотрудничество с соответствующими государственными органами. Бюро также работает с властями по развитию мер в области политики и повышению осведомленности населения о радикализации и воинствующего экстремизма. Работаем совместно с властями и гражданским обществом по ряду вопросов, касающихся верховенства закона и прав человек, а также гендерных проектов. Еще раз, я полагаю, что мы продолжим работать по этим вопросам, поскольку они важны для Правительства и граждан Таджикистана.

Другие важные области, которыми мы продолжим заниматься в будущем, это, например, гуманитарное разминирование, а также управление границами и их безопасность. Наряду с другими государственными органами, с которыми мы работаем по поддержке стабильности и безопасности в стране, у нас налажено хорошее сотрудничество с пограничными войсками. Я должна упомянуть один из наших ведущих проектов. Это пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава, в котором не только граждане Таджикистана, но и Афганистана и других среднеазиатских государств, а также руководящие работники погранслужб стран-участников и партнеров ОБСЕ изучают вопросы управления границами и обеспечения их безопасности.

Географически центральное расположение Таджикистана относительно стабильности всего региона означает, что Таджикистан и ОБСЕ будут способны продолжить играть важную роль в обеспечении безопасности границ и предотвращение потока незаконных товаров и действий в региональном масштабе.

В заключении хотела бы сказать, что я рассматриваю новый мандат как возможность обновить наши отношения с принимающей страной.

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