Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, выступая сегодня на саммите глав государств-участников ШОС заявил, что угрозы и вызовы безопасности, охватывая различные уголки планеты, расширяют географию своего распространения, приобретают более организованный характер.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в Астане на саммите ШОС, заявил, что текущий год для организации является значимым. «В этом году мы завершили процесс присоединения к Организации Индии и Пакистана в качестве государств-членов», - сказал президент.

Он поздравил руководство Индии и Пакистана со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества, выразив уверенность, что эти страны как полноправные члены ШОС внесут достойный вклад в её развитие.

В своем выступлении президент обратил особое внимание на безопасность в странах ШОС, отметив, что сегодня мир накрыла волна насилия.

«Угрозы и вызовы безопасности, охватывая различные уголки планеты, расширяют географию своего распространения, приобретают более организованный характер. Подобная реальность требует новых совместных усилий по недопущению разрастания данной деструктивной тенденции. Принятые за последние два десятилетия на международном уровне меры в этом направлении так и не дали желаемых результатов. В этой связи представляется необходимым в рамках ШОС уделить соответствующее внимание вопросам повышения эффективности деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС», - заявил Эмомали Рахмон.

По его словам, важнейшей международной проблемой в сфере безопасности сегодня является ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке. Он особо подчеркнул, что необходима всесторонняя поддержка усилиям правительства Афганистана по установлению мира и стабильности в стране, а также по разрешению её социально-экономических проблем и поиску путей национального примирения. Эмомали Рахмон назвал ШОС надежной платформы для взаимодействия по вопросу Афганистана.

Также президент Таджикистана поднял вопрос сотрудничества в рамках ШОС. «Дальнейшее расширение экономического взаимодействия, в том числе в реализации крупных инвестиционных проектов регионального значения, нуждается в более эффективном финансовом сопровождении. Выражаем надежду, что эксперты государств-членов смогут выработать согласованную позицию по созданию Фонда развития (Специального счёта) и Банка развития ШОС», - сказал президент.

По его словам, Таджикистан высоко оценивает потенциал стран-членов ШОС в транспортно-коммуникационной сфере, что особенно актуально для стран, не имеющих выхода к морю.

«Весьма важной является реализация Соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, подписанного в городе Душанбе. Разработка и осуществление совместных инвестиционных проектов инфраструктурного характера является одним из ключевых факторов ускорения экономического роста, включая поддержку занятости и решение социальных проблем на пространстве ШОС. Мы выступаем за широкое сотрудничество в сфере энергетики, в том числе в области использования возобновляемых источников энергии», - сказал президент РТ.

В завершении своего выступления Эмомали Рахмон еще раз подтвердить готовность Таджикистана к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству по достижению общих целей в рамках ШОС.

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