Минувшей ночью на таджикско-афганской границе предотвращена попытка переброски в Таджикистан партии наркотиков. Контрабандистам после перестрелки удалось уйти обратно.

8 июня в половине десятого ночи на участке одной из застав Погранотряда «Шураабад» пограничники совместно с сотрудниками Госкомитета национальной безопасности обнаружили группу контрабандистов. «Между таджикскими силовиками и неизвестными лицами, перешедшими таджикско-афганскую границу, произошло боестолкновение, в результате которого нарушители были вынуждены спешно отступить на сопредельную территорию», - сообщил «АП» начальник пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

В ходе осмотра места происшествия обнаружен мешок, в котором находилось 15 кг наркотического вещества - каннабиса. По данному факту ведётся расследование.

В мае этого года таджикскими пограничниками задержаны 30 нарушителей государственной границы и пограничного режима, предотвращено 19 попыток нарушения госграницы.

Пограничниками совместно с сотрудниками ГКНБ из незаконного оборота изъято 128,7 килограмм наркотиков, в том числе 5,4 кг героина, 66,3 кг опиума, 57 кг других видов наркотиков.

Также в указанный период изъято две единицы огнестрельного оружия с 40 патронами и две единицы боевой амуниции. Органами пограничного контроля задержаны и переданы соответствующим структурам 8 лиц, находящихся в розыске.

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