Университет Центральной Азии прокомментировал события, которые произошли вчера в Нарыне, и подтвердил, что сегодня представители нарынской молодежи извинились перед иностранными студентами.

Руководство Университета Центральной Азии, расположенного в кыргызском городе Нарын, рассказало, что послужило причиной конфликта, который возник в УЦА вчера.

Напомним, группа агрессивно настроенных молодых людей заставили иностранных студентов, среди которых большинство граждан Таджикистана, просить прощение на коленях за драку, произошедшую 27 мая во время баскетбольного матча. 

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«27 мая на территории кампуса в Нарыне в ходе баскетбольного матча произошла физическая потасовка между командой УЦА и членами баскетбольной команды Нарына, включающей в себя студентов Нарынского госуниверситета и учащихся Нарынской спортивной школы. Возникшая ситуация была решена присутствовавшими на игре преподавателями УЦА, и команды ушли с площадки без каких-либо дальнейших происшествий», - сообщил Нисар Кешвани, директор по коммуникациям и маркетингу Университет Центральной Азии.

«Вчера, 8 июня, когда несколько студентов УЦА находились в городе Нарын с учебным заданием, их узнали несколько игроков клуба баскетбольной команды Нарына. Словесные оскорбления переросли в угрозы физической расправой. Нарынские студенты оперативно созвали подмогу, и вскоре на месте событий собралась толпа из 80 человек, большая часть которых собралась просто для поддержки, и не знала о сути вопроса. Было предложено проследовать в одно из зданий на территории кампуса УЦА для решения всех имеющихся вопросов. Во встрече приняли участие глава Нарынской области, вице-мэр города Нарын, декан Школы гуманитарных и точных наук УЦА, а также несколько лидеров местного сообщества. Призывы губернатора не терять здравый смысл остались без внимания. После ожесточенной словесной перепалки ради сохранения спокойствия и из обыкновенной человеческой вежливости студенты УЦА, ставшие участниками основных событий, принесли извинения за инцидент, произошедший во время баскетбольного матча, и вскоре после этого толпа разошлась», - отметил Нисар Кешвани.

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По его словам, все это время УЦА тесно работает с губернатором Нарынской области и мэром города Нарын, стараясь прийти к дружественному решению ситуации.

«Сегодня в сопровождении губернатора и высокопоставленных должностных лиц кампус в Нарыне посетила делегация студентов, двое представителей которой принесли извинения руководству УЦА за вчерашний неприятный инцидент. Губернатор выразил благодарность УЦА за ту пользу, которую Университет принес городу Нарын и призвал собравшихся налаживать мосты. Встреча закончилась в атмосфере прощения с обеих сторон», - сообщил представитель УЦА.

По словам Нисара Кешвани, в тесном взаимодействии с государственными органами в Бишкеке и Нарыне УЦА продолжает расследование причин инцидента, чтобы принять соответствующие меры и понять, как избежать повторения подобных столкновений. 

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