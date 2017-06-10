Родители Фируза Холмуродзода, бывшего начальника следственного управления Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, утверждают, что их сын подвергался пыткам в первые дни после ареста, сообщает Радио «Озоди». После чего у арестованного случились два сердечных приступа, и он переведен в санчасть СИЗО.

«Следственные органы своими действиями пытались заставить его подписать признательные показания», - сообщает Радио «Озоди» со ссылкой на родителей Фируза Холмуродзода.

По их словам, Фируз Холмуродзода был арестован после жалобы продавщицы ювелирных изделий по имени Бахриниссо. Она утверждает, что чиновник антикоррупционного ведомства якобы потребовал 6 кг золота в обмен на прекращение уголовного дела.

Следственные органы, как сообщает «Озоди», данный факт пока не подтвердили, однако и не опровергли.

Родители Фируза, которые сами являются бывшие сотрудники МВД Таджикистана, говорят, что за два месяца ареста сына ни разу не разрешили свидание с ним. Фируза Холмуродзода защищают два адвоката и ожидается, что в ближайшее время дело будет отправлено в суд. Сейчас следственные органы допрашивают свидетелей по возбужденному против Фируза Холмуродзода уголовного дела.

Радио «Озоди» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает, что состояние здоровья Фируза Холмуродзода резко ухудшилось, и его из камеры СИЗО срочно перевели в санчасть. После ареста у него произошло, как минимум, два сердечных приступа. «Тогда для его лечения пришлось вызвать врачей из Медгородка. По словам нашего источника, Холмуродзода страдает сердечной недостаточностью и ухудшение состояние может осложнить лечение», - сообщает «Озоди».

Между тем, как сообщили «АП» родители Фируза Холмуродзода, их сын был арестован на следующий день после увольнения, прямо на улице.

«14 апреля его пригласило к себе руководство Агентства по борьбе с коррупцией и сообщило, что он уволен. Даже в самом Агентстве никто не знал, что его уволили и почему это сделали. Фируза задержали 15 апреля прямо на улице», - рассказала мать арестованного.

Женщина утверждает, что сообщения «о миллионах долларов, килограммах золота, десятках квартир за рубежом, костюмах, которые нашли якобы при обыске у ее сына, это все ложь».

«Обыск одновременно проводился у меня и у сына дома, у нас не нашли ни одной стодолларовой купюры. Да у моей невестки были золотые украшения, но это то, что дарили ей еще на свадьбу, то что сын купил, и этого не было в том, количестве, о котором пишут», - рассказала в интервью «АП» мать Фируза Холмуродзода.

По ее словам, она даже не подозревала, что ее сын задержан, до того момента, пока к ней не пришли с обыском. «Даже если бы у меня что-то было, я бы не успела это спрятать. Я до обыска не знала, что моего сына арестовали. Из-за его работы я его иногда неделями не видела, и тогда думала, что он заработался», - говорит женщина.

Глава Агентства по борьбе с коррупцией также опроверг сообщения о большом количестве золота, денег и автомашин, найденных якобы при обыске домов бывших сотрудников антикоррупционного ведомства.

Мать Холмуродзода также напомнила, что в сентябре прошлого года ее сыну было присвоено звание «Заслуженный работник Таджикистана».

В конце апреля в Таджикистане были задержаны несколько сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией, начиная от следователей и заканчивая бывшим замглавой антикоррупционного ведомства. Под арестом, по разным данным, находятся от 10 до 15 человек.

Среди задержанных бывший следователь Фирдавс Ниезбадалов, зять бывшего секретаря Совбеза Таджикистана Амиркула Азимова, бывший заместитель директор Агентства Давлатбек Хайрзода, бывший замначальник Согдийского управления таможни Фаридун Беназирзода, который также работал в Агентстве по борьбе с коррупцией.

Фируз Холмуродзода подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 247 - «Мошенничество» и 391 - «Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Такие же обвинения предъявлены Давлатбеку Хайрзода.

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