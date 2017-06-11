Недавно я в очередной раз посетил Национальный музей Таджикистана. Неспешно прогуливаясь по этажам и залам музея, я внимательно осматривал одну экспозицию за другой. Эпоха каменного века сменилась эпохой рабовладельческих отношений, ей на смену пришла феодальная эпоха и так далее. Все представленные исторические реконструкции и артефакты очень интересны и познавательны. Коллекция выставленных ценностей охватывает самые разные времена, культуры и виды искусства.

Следует подчеркнуть, что сегодня наш Национальный музей представляет богатую сокровищницу произведений скульптуры, живописи, архитектуры, графики древних и современных мастеров таджикского народа и многих других народов.

Но стоило мне войти в зал истории Таджикской ССР, мне стало не по себе. Словно смотришь старое и неинтересное, черно-белое немое кино с совершенно короткими пояснениями. Поэтому без лишних слов сразу укажу на недостатки, которые бросились в глаза. Первое, очень маленький зал. Если в старом музее экспозиция советского периода занимала почти целый этаж, то в новом огромном здании - совершенно недостаточную площадь, чтобы рассказать о том героическом времени, поднявшем из исторического небытия наш Таджикистан.

Свободные места на стенде отдела истории Таджикской ССР

И если эпоха революции и гражданской войны представлена достаточно интересно, то период 30-х годов - явно недостаточно. Совершенно не представлены на фотографиях живые люди того времени. Государственные деятели тех лет, руководители Советского Таджикистана - Гусейнов, Бройдо, Шадунц, Ашуров, Протопопов. Нет ярких и интересных фотографий, рассказывающих о строительстве Вахшского канала, Большого Гиссарского канала, Большого Ферганского канала, Большого Памирского тракта. А ведь по каждой из этих строек можно было бы развернуть интересные экспозиции, рассказывающие о трудовых подвигах таджикского народа, сумевшего за десять лет построить сто промышленных предприятий тяжелой, легкой промышлености и агропромышленного комплекса.

Низкокачественные, черно-белые фотографии Национальной библиотеки им. Фирдоуси и театра оперы и балета им. С. Айни, размещенные на стенде в музее.

Далее идет экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, представленная Героями Советского Союза из Таджикистана. К сожалению, в музее нет фотографий, описаний боевого пути прославленных кавалерийских дивизий, сформированных в Таджикистане. Это - 20-я Таджикская Краснознаменная горно-кавалерийская орденов Ленина, Суворова и Кутузова дивизия; 61-я кавалерийская дивизия, остановившая немецкие танки, пытавшиеся прорваться к 6-й немецкой армии, окруженной под Сталинградом; 63-я кавалерийская Корсуньская Краснознаменная дивизия, сформированная в Ленинабаде. Хотелось бы, чтобы в музее был отдельный постоянный стенд, посвященный всем воинам, призванным из Таджикистана в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны, погибшим на полях сражений, с указанием точных статистических данных.

Следующая экспозиция, посвященная послевоенным десятилетиям, с редкими и очень невыразительными черно-белыми фотографиями этапов строительства крупных промышленных и гидротехнических объектов, размещенными на полупустом стенде. Сразу хочется отметить, что существуют десятки цветных фотографий всех этих объектов периода 60–80-х годов, живых, интересных и красочных, способных передать напряжение и радость людей разных национальностей тех лет, строивших наше сегодняшнее будущее.

К сожалению, нет фотографий наших знаменитых советских таджикских спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и европы, прославленной команды «Памир».

И еще, в 50-е годы прошлого века огромную помощь в комплектовании экспозиций историко-краеведческого музея и музея изобразительных искусств имени Бехзода оказал Комитет по делам искусств при правительстве Союза ССР, предоставивший ему свыше полутораста картин, рисунков и скульптур, отобранных в сокровищницах искусства Москвы и Ленинграда. Среди них - работы знаменитых русских художников – Репина, Сурикова, Левитана, Поленова, Васнецова, Маковского, Серова, Шишкина, Крамского и советских художников – Герасимова, Грабаря и многих других.

Думаю, уместно и своевременно было бы создать постоянно действующий отдел русского искусства и культуры, выставить на обозрение посетителей музея столь замечательные полотна.

Серия фотографий, рассказывающая об эпохе Советского Таджикистана, предложенная автором статьи для Национального музея

1 /12 Бойцы 20-й Таджикской кавалерийской дивизии

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.