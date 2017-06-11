Таджикистан подготовил видеоролик об уникальной природе и водных ресурсах, которыми располагает республика, для презентации гидроэнергетического потенциала на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017». Ролик о Таджикистане выложен на канале «ЭКСПО-2017» в YouTube.

«Крупнейшие водохранилища с глобальными инициативами для сохранности чистой воды, уникальная природа для жизни, богатейшая история и культура в любимом Таджикистане. Прогресс во всех сферах, особенно в энергетике. Мы созидаем новое!», – отмечается в закадровом тексте.

Напомним, основная тема ЭКСПО-2017, которая проходит в Астане, «Энергия будущего». Эта тема отражает проблему энергопотребления. Цель выставки – призыв к ответственности, чтобы люди научились планировать и контролировать энергопотребление на планете, минимизируя ущерб для природы.