Сотрудниками Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве Таджикистана удалось предотвратить гибель двоих взрослых мужчин в Кайраккумском водохранилище.

«Катаясь на гидроцикле, мужчины грубо нарушили правила техники безопасности на водоёме, в результате чего гидроцикл перевернулся, и они оказались под ним. Спасатели КЧС вовремя заметили пострадавших и в считанные минуты доставили их на берег, где им оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчин на «скорой» доставили в больницу», - сообщила начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсупова.

По статистике, как отмечает Юсупова, основными причинами гибели людей в водоемах объектах являются личная недисциплинированность и самонадеянность, купание в состоянии алкогольного опьянения, неумение плавать, купание в необорудованных местах, невнимательность родителей за детьми.

В целях профилактики происшествий на воде КЧС напоминает гостям и жителям страны правила поведения людей на водных объектах:

- купайтесь только в специально оборудованных местах, пляжах, бассейнах;

- не входите в воду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- не подплывайте близко к идущим моторным лодкам, гидроциклам. Вблизи них возникает течение, которое может затянуть под винт. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства;

- опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте;

- не допускайте на воде игр с захватом. Нельзя подплывать под купающихся и «топить» их, подавать ложные сигналы о помощи и др.;

- не оставляйте детей без внимания возле воды. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой;

- обращайте внимание на предупреждающие знаки и строго следуйте им.

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