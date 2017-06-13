«Диалог высокого уровня между странами Центральной Азии и ООН по реализации Глобальной контртеррористической Стратегии ООН» состоится 13 июня в Ашхабаде.

Во встрече примут участие министры и высокопоставленные должностные лица из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Совещание на уровне министров пройдет под председательством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, сообщает пресс-центр представительства ООН в РТ.

Целью данной встречи является обзор исполнения Совместного плана действий для Центральной Азии, который является первым в своем роде документом по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A / RES / 60/288) на региональном уровне. На встрече также будут определены дальнейшие стратегические приоритеты в области борьбы с терроризмом для региона.

Данная встреча является завершающим мероприятием второй фазы проекта «К выполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии», который реализуется Офисом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций (ККТ) совместно с Региональным Центром Организации Объединенных Наций по Превентивной Дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) в Ашхабаде при поддержке Европейского союза (ЕС) и Норвегии.

Диалог высокого уровня придаст политический импульс государствам Центральной Азии в деле принятия необходимого взаимодополняющего и скоординированного стратегического подхода к борьбе с терроризмом и устранения коренных причин, способствующих терроризму.