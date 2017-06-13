В Москве перед началом акции против коррупции задержан Алексей Навальный. Об этом в твиттере написала его жена Юлия, сообщает «Медуза». При этом она не уточнила, кто производил задержание и на каком основании.

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. На выходной намечены как официальные праздничные мероприятия, так и акции протеста против коррупции, организованные сторонниками Алексея Навального.

Акции проходят на центральных площадях российских городов от Владивостока до Калининграда. К 13.00 по московскому времени на акциях уже было задержано около 40 человек, пишет Медуза.

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге задержан мужчина, который пришел с плакатом «Володя, мы устали от тебя!». По оценкам «Фонтанки», он успел провести на поле пару минут. Мужчина попытался оказать сопротивление, но его быстро отвели в машину полиции.

Алексей Навальный заявил, что 12 июня в Москве вместо согласованного митинга на проспекте Сахарова проведет акцию на Тверской улице. Причиной этого, по его словам, стал отказ московских подрядчиков, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, заключать договоры с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), пишет Радио "Свобода".

«Давление совершенно прямое с таким даже куражом наглым: на этом митинге не будет ничего, кроме разрешения. Все последние дни у нас одна схема. Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию», – написал Навальный ранее у себя на сайте.

Он отметил, что намерен перенести мероприятие на Тверскую улицу и провести его в формате народных гуляний.

"Эта улица идеально подходит для нашей цели. Там даже движение от Пушкинской вниз перекрыто для народных гуляний. А у нас ровно они и есть", - добавил А.Навальный.

Тем времнем, в мэрии Москвы заявили, что глава ФБК не отказывался от проведения митинга в согласованном с властями месте.

"Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными. Это очередные провокации", - заявил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Тем временем, как сообщается на официальном сайте МВД по Москве, в отношении задержанного полицией оппозиционера Алексея Навального будут составлены административные протоколы для дальнейшей передачи в суд.

«Алексей Навальный, размести­вший в сети Интернет призывы переместит­ься с проспекта Саха­рова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы, – на Тверскую ули­цу для участия в нес­огласованной протест­ной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об администр­ативных правонарушен­иях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 и 19.3 КоАП России, которые будут пе­реданы в суд для прин­ятия решения.», — говорится в тексте сообщения.

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