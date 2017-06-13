Граждан Таджикистана, обратившихся за получением политического убежища в странах Европы в прошлом году, стало на порядок больше чем в 2014 или 2015 году.

Согласно данным статистического агентства Европейского союза, только в Польше запрос на убежище подали 830 граждан Таджикистана. Это 8 процентов от общего количества обратившихся в Польше, сообщает Радио «Озоди».

До 2014 года число запросов на убежище в Польше от граждан Таджикистана составило 105. В 2015 году Польша удовлетворила запросы 539 граждан Таджикистана, предоставив им политическое убежище.

В прошлом году польский офис Европейской миграционной сети (ESM) в своем докладе «Миграция в Польшу в 2015 году – основные тенденции» отметил, что в 2015 году Варшава предоставила убежище 12 211 иностранцам, в том числе 539 гражданам Таджикистана.

В докладе также говорится о том, что численность граждан Таджикистана, получивших в прошлом году убежище в Польше, по сравнению с 2014 годом увеличилась в 5 раз. По данным ESM, количество граждан Таджикистана, которые в течение всего 2015 года искали убежища в Польше, вдвое больше количества всех таджикистанцев, которые просили убежища на территории этой страны ЕС за последние 12 лет.

В докладе ESM говорится, что на тот момент Таджикистан по количеству граждан, ищущих убежище в Польше, уступал лишь Украине и России, однако лидировал по темпу роста граждан, попросивших убежище.

Между тем, как отмечает Радио «Озоди», в самом Таджикистане считают, что некоторые соотечественники просят убежище в европейских странах по экономическим мотивам и на родине их никто не преследует.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus