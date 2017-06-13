В Год молодежи, которым объявлен текущий год, мы продолжаем знакомить читателей с представителями таджикской молодёжи, которые уже успели заявить о себе - сделать что-то неординарное в учёбе, работе, спорте или искусстве.

Наш герой Наимджон Хошимов. Ему 23 года, он родился в Ленинском районе (ныне Рудаки) в семье музыканта.

Еще в дошкольном возрасте он увлекается игрой на дойре. Первым учителем и наставником был его отец Каримджон Хошимов. В 2007 году Наимджон поступил в столичную детскую школу искусств имени М.Аминзода, которую с отличием окончил в 2012 году. С тех пор он передает свои знания ученикам. В том же году Наимиджон поступил в Национальную консерваторию имени Талабходжи Сатторова. Сейчас он готовится к выпускным экзаменам.

У Наимджона уже много учеников, которые уже успели стать призерами и дипломантами республиканских музыкальных конкурсов.