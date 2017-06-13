С просьбой оказать содействие в задержании скрывающихся в Бишкеке трех граждан Таджикистана, подозреваемых в совершении тяжкого преступления на родине, поступила в МВД КР из УМВД Согдийской области Таджикистана, сообщает Кnews.kg.

По данным МВД соседнего Кыргызстана, от УВД Согда поступила оперативная информация и ориентировка на лиц, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью.

«Имелись данные, что несколько разыскиваемых граждан выехали за пределы соседней республики и нелегально находятся в Кыргызстане. По предварительным данным, 7 июня в городе Худжанде в результате хулиганских действий неизвестных лиц получил ножевые ранения местный житель. Подозреваемые скрылись от правоохранительных органов. Как выяснилось позже, они в тот же день пересекли границу и нелегально оказались в Кыргызстане», – говорится в сообщении правоохранительных органов КР.

Накануне в одном из кафе Бишкека были задержаны трое граждан Таджикистана, причастных к вышеуказанному преступлению.

«По полученным данным, они намеревались выехать через Кыргызстан в другие страны СНГ. В настоящее время всех задержанных разыскиваемых иностранных граждан отправили в УВД Баткенской области для дальнейшего решения вопроса их передачи правоохранительным органам Таджикистана», – рассказали в МВД.