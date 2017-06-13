АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- Делегация Таджикистана, возглавляемая министром иностранных дел Сироджиддином Асловым, примет участие в Диалоге высокого уровня "Центральная Азия — ООН в Ашхабаде.

- Состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу-2018. Сборная Таджикистана сыграет против сборной Филиппин. Встреча начнется в 21.00 на центральном республиканском стадионе Душанбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮНЯ

1859 - Чечня присоединена к России.

1951 – Открытие института истории, археологии и этногарфии им. Дониша АН Таджикистана.

2001 - Президент страны Э. Рахмонов отбыл в Шанхай для участия на 6-ом саммите «Шанхайской пятерки».

2001 - Правительство РТ своим постановлением утвердило Конвенцию трудовой миграции граждан страны.

2007 - В Шуроабадском районе открыты две восстановленные пограничные заставы.

2016 - Сироджиддин Аслов раскритиковал политику «двойных стандартов» некоторых стран-партнеров Таджикистана на встрече экспертов высшего уровня по вопросам поиска решений по предотвращению насильственного экстремизма в Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ИЮНЯ

1937-1993 – Родился Народный гафиз Таджикистана Одина Хошимов

1942 – Родился ученый Теша Авазов

1948 – Родился драматург, государственный деятель Ато Хамдам

1950 – Родился писатель Чумъа Кувват.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.