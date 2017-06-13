Руководитель группы таджикских байкеров, которые везут по Америке флаг Таджикистана, описал на своей странице в Фейсбуке, как их встретил Сан-Франциско.

«Город расположен на живописном берегу Тихого океана. Весь город построен на холмах, высоких и не очень. Здания, дороги, мосты и пешеходные дорожки постоянно то поднимают тебя круто вверх, то опускают глубоко вниз. Я никогда в жизни не встречал подобной архитектуры города. Вверх это означает принципиально вверх под углом в 40 градусов! Машины, рыча, напрягаются, но едут в такие горки, чтобы потом так же со скрипом тормозов спуститься вниз. Добравшись до верха холма и посмотрев вниз не веришь, что вон там внизу ты начинал свой подъем».

«Хотите увидеть мост Gold bridge с высоты птичьего полёта? Спрашивает нас Эркин, который живет в США уже 9 лет. Он делает очередной вираж на огромном джипе и заезжая на улицу в 45 градусов вверх, да так что из под капота просто ничего не видно кроме неба».

«Вот знаменитый Красный мост и город Сан-Франциско. Лазурный океан, пухлые облака, бесконечный мост, и один из самых красивых городов США смотрелся как идеальная поздравительная открытка с пометкой "Город мечта, город сказка, город в котором хочется жить».

«А это знаменитая тюрьма Алькатрас, расказывал Эркин, показывая рукой на остров посреди залива. В ней сидел знаменитый мафиози Аль Капоне. За всю историю тюрьмы из неё никому не удалось убежать. Километры холодного океана и кишащие белые акулы делают своё дело».

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