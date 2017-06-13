Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня провел рабочее совещание правительства. Он поручил госчиновникам своевременно реагировать на жалобы и заявления граждан и посоветовал им быть ближе к народу.

Эмомали Рахмон также призвал их соблюдать нормы законодательства страны, обеспечивать бесперебойную работу культурно-развлекательных центров, санаториев и спортивных объектов, сообщает пресс-служба главы государства.

В совещании приняли участие премьер-министр страны, его заместители, руководство исполнительного аппарата главы государства, помощники президента, мэр Душанбе, главы ряда министерств и ведомств, силовых структур Таджикистана.

На совещании было поручено всесторонне подготовиться к подведению итогов социально-экономического развития страны за первое полугодие 2017 года.

Президент поручил взять под строгий контроль ход реализации инвестиционных проектов в стране, обеспечения рынков страны товарами первой необходимости, соблюдения норм закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».