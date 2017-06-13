Банк Эсхата получил лицензию Международной платежной системы VISA на торговый эквайринг и успешно прошел сертификацию по бесконтактной технологии, став первым банком в РТ, который внедрил данную инновацию. Сегодня, карты с бесконтактной технологией оплаты принимаются практически по всему миру, и их количество увеличивается с каждым днем.

Инновационные бесконтактные технологии, позволят клиентам совершать покупки в одно касание. Достаточно поднести карту Visa payWave к считывающему устройству на кассе или терминале, и покупка уже оплачена. Данной технологией можно воспользоваться в том случае, если на карте размещена эмблема или символ бесконтактной оплаты Visa payWave.

Использование новых технологий в эквайринговой сети является конкурентным преимуществом банка при привлечении новых клиентов.

Теперь держатели карт VISA могут обслуживаться во всех Торгово- сервисных предприятиях где установлены Пос-терминалы Банка Эсхата. Следует отметить что в начале 2017 года, банк приобрел Пос терминалы модели Ingenico, с возможностью приема бесконтактных карт (NFC технология), что безусловно отвечает сегодняшним требованиям.

-«Мы намерены увеличивать кол-во ПОС-терминалов с возможностью приема бесконтактных карт и до 2020 года полностью обновить действующие терминалы банка. В ближайшее время мы планируем дальнейшее развитие карточного бизнеса путем внедрения новейших и передовых технологий и делать уверенные шаги для удовлетворения потребностей наших клиентов», - отметил координатор по развитию карточного бизнеса Банка Эсхата Дилшод Негматов.