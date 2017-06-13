Двое жителей Согда - 22 и 21-летние уроженцы Бободжон Гафуровского района, задушили своего 21-летнего земляка-водителя, утопили тело в Сырдарье и продали его машину в Кыргызстане, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Задержанные, которые ранее отбывали наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также кражу, задушили парня в салоне его автомашины еще 8 июня, затем тело покойника они сбросили в реку Сырдарья, отогнали принадлежащую ему автомашину «Опель-Астра» в Лейлекский район Кыргызстана, и продали пока неизвестному следствию лицу за 6 тыс. сомони.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 УК (убийство) Таджикистана.