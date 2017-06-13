Генеральные прокуроры города Вашингтон и штата Мэриленд, расположенных в США, подали иски против президента Дональда Трампа в суд Мэриленда. Прокуроры обвиняют Трампа в том, что он не порвал свои связи с бизнесом после вступления на пост главы государства, сообщает Медуза со ссылкой на The Guardian .

По словам генпрокуроров, президент США по-прежнему участвует в операциях с имуществом, таким образом нарушая конституцию США.

Иски связаны с тем, что представители иностранных государств могут останавливаться в отелях Трампа и снимать помещения в здании Trump Tower в Нью-Йорке, которое принадлежит Трампу.

Конституция США запрещает президенту получать вознаграждения от представителей иностранных государств.

"Мы не можем признать продолжающиеся нарушения конституции со стороны президента и игнорирование прав американского народа как новый приемлемый статус-кво", - объяснили свои действия генпрокуроры после подачи иска.

Прокуроры уверены, что отказ президента от полного ухода из бизнеса подрывает доверие общественности и нарушает конституционные положения.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже заявил, что в сложившейся ситуации нет никакого нарушения закона.

Дональд Трамп незадолго до инаугурации подписал документы о передаче своих активов в управление сыновьям. Трамп утверждает, что у него нет никаких конфликтов интересов на посту президента.

Однако, по мнению прокуроров Мэриленда и Вашингтона, Трамп нарушил своё обещание и получает регулярные отчёты о финансовом состоянии своей компании.