Первое государственно-частное партнерство в Таджикистане – «Памир Энерджи» завоевало международную премию Ashden за увеличение доступа к энергии за 2017 год, за работу по обеспечению чистой электроэнергией около 220 тысяч человек в Таджикистане и более 35 тысяч человек в провинции Бадахшан в Афганистане, а также многих предприятий, школ и медицинских центров.

Ashden Awards является глобально признанным стандартом качества в сфере устойчивой энергии. На международном уровне победители получают премию 20 тысячи фунтов стерлингов, а также индивидуальный пакет бизнес поддержки для расширения своей деятельности.

В 1990-е годы большая часть инфраструктуры для выработки электроэнергии пришла в упадок. Пятнадцать лет тому назад лишь 13% домохозяйств региона имели доступ к ограниченной электроэнергии.

Для решения этих критических проблем с электроэнергией в 2002 году правительство Республики Таджикистан совместно с Международной финансовой корпорацией и Сетью развития Ага Хана создали первое государственно-частное партнерство - «Памир Энерджи» на основе договора концессии до 2027 года по обеспечению ГБАО надёжным электричеством в течение всего года, включая зимнее время.

С 2002 года первое государственно-частное партнерство - «Памир Энерджи» восстановила 11 микро-гидроэлектростанций и модернизировала 4,300 км линий электропередачи, а также распределительные устройства. Поддержка правительства Швейцарской Конфедерации через Государственный секретариат по экономике (SECO) в тесном сотрудничестве с правительством Республики Таджикистан имела жизненно важное значение, благодаря инновационным механизмам и технологиям по оказанию помощи в обеспечении доступной электроэнергии для беднейших слоев населения в ГБАО в течение критических фаз проекта.

На сегодняшний день 96% домохозяйств в ГБАО, примерно 211,2 тысячи человек имеют доступ к чистой, надежной и доступной энергии. В 2008 году компания начала экспорт энергии через реку Пяндж общинам на севере Афганистана, причем часть населения получила доступ к электричеству первый раз в своей истории. В настоящее время более 35 тысяч жителей провинции Бадахшана Афганистана получают электроэнергию из Таджикистана. В рамках приграничного сотрудничества между правительствами РТ и Афганистана реализован целый ряд энергетических проектов, которые позволяют в ближайшие годы электрифицировать больше населённых пунктов на севере Афганистана, стимулируя тем самым развитие и безопасность приграничных территорий соседней республики

Обеспечение надежной электроэнергией изменило жизнь многих в ГБАО. Жить стало легче: стирка и глажка одежды стала легче, воду можно быстро вскипятить, вода в душе горячая. Сегодня риск развития болезней дыхательной системы сократился, а средние затраты домохозяйств на использование электроэнергии снизились примерно с 98 до 7 долларов США в месяц.

Кроме того, сокращение вырубки деревьев с целью использования их для топлива, способствует сокращению рисков схода оползней и лавин. Надежное электроснабжение также обеспечило и другие возможности для региона. Школы имеют доступ к интернету. Коммерческие предприятия, такие как кафе и пекарни, процветают. Медицинские учреждения функционируют более эффективно: медикаменты можно безопасно хранить в холодильниках и хирурги могут безопасно использовать современное оборудование, основанное на устойчивом электроснабжении.

Согласно мнению судей Ашдена: «Подход «Памир Энерджи» к обеспечению электроэнергией населения отдаленных горных местностей очень поучителен и этот проект может применяться и в других труднодоступных горных регионах мира. Решая весь спектр энергетических потребностей и эффективное распределение, компания ведет улучшение качества жизни местных жителей».

Усмонали Усмонзода, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана сказал: «Правительство Республики Таджикистан гордится получением такой престижной премии, которая признает усилия по предоставлению чистой, надежной и доступной энергии горным общинам в ГБАО. Партнерство с Фондом Ага Хана по экономическому развитию и Международной финансовой корпорацией, а также другими партнерами по развитию, такими как SECO (Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO), Фонд ПАТРИП через KfW (Немецкий Банк развития), USAID (ЮСАИД) и Правительство Норвегии позволило нам использовать различные навыки и преимущества для обеспечения успешного предприятия, способствующего социально-экономическому развитию ГБАО в Таджикистане, а также содействующего укреплению связей с соседним Афганистаном».

Далер Джумаев, Генеральный директор «Памир Энерджи» сказал: «Памир Энерджи», именно благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Республики Таджикистан, был признан Комитетом международных наград Ashden International Awards в качестве уникальной модели развития устойчивой энергетики в горных регионах. Данная премия является свидетельством эффективности государственно-частного партнерства и способности партнеров по развитию в обеспечении устойчивой энергии в Центральной Азии и в содействии социально-экономическому развитию региона».

«Памир Энерджи» получит премию Ashden в четверг 15 июня 2017 г. на престижной церемонии в Королевском географическом обществе в Лондоне. Бывший Вице-президент США Ал Гор будет основным докладчиком.

«Памир Энерджи» – соместный проект Правительства Таджикистана, Фонда Ага Хана по экономическому развитию (ФАХЕР), Международной финансовой корпорации (IFC) и Швейцарского Агентства по международному развитию. Первоначальная стоимость проекта 26,5 млн. долларов США за 15 лет деятельности Компании «Памир Энерджи» достига 53,3 млн. долларов США, из которых 12,3 млн. долларов США – вклад Правительства Таджикистана. Вместе с тем Правительство Республики Таджикистан с начала деятельности первого государственно-частного партнерства посредством партнеров по развитию, в частности Правительства Швейцарии (SECO) выделило для социальной защиты населения ГБАО 7,7 млн. долларов США. Ныне в зимнее время 68% населения ГБАО получает эту социальную помощь, что является продолжением выполнения одной из задач по обеспечению доступной электроэнергией наиболее уязвимым слоям населения ГБАО.