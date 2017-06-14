По итогам саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 9 июня в Казахстане была принята Астанинская декларация. Изменилось ли общее видение государств-членов ШОС обстановки в регионе и мире за последний год? Что даст организации присоединении Индии и Пакистана, и готова ли ШОС дальше к расширению, на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью «АП» ответил Генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

- Ежегодное заседание Совета глав государств-членов ШОС традиционно выступает кульминацией годовой работы объединения по всем направлениям многопланового взаимодействия. Подготовка к нему ведется планово и одновременно на всех министерских и экспертных площадках Организации. Главным политическим документом является Декларация глав государств-членов ШОС, в которой находят своё отражение как итоги совместной работы объединения за последний год, так дальнейший вектор развития Организации. При необходимости лидеры вносят корректировки в действующие алгоритмы совместной работы, направленные на совершенствование многопланового сотрудничества в рамках ШОС. Особое значение имеет то, что в декларациях глав государств-членов ШОС традиционно содержатся согласованные на основе консенсуса оценки состояния и динамики развития современной международной обстановки, затрагиваются ключевые вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Астанинская декларация не стала исключением. Более того, принятая в Астане декларация стала действительно историческим документом по целому ряду причин. Прежде всего, она отразила волю государств-основателей ШОС увеличить численный состав государств-членов Организации. Впервые к объединению присоединяются Индия и Пакистан – новые государства-члены, которые 12 лет активно участвовали в деятельности ШОС в качестве наблюдателей. Тем самым на практике подтверждается принцип открытости ШОС, 15 лет назад заложенный в ее главном системообразующем документе – Хартии.

Структурно Астанинская декларация следует традициям, сложившимся за годы работы нашего объединения. В первоочередном плане в ней затрагивается широки спектр вопросов глобальной повестки дня. Особое значение придается проблематике ООН, ее развитию и укреплению в качестве главной международной площадки для решения международных вопросов, подтверждается важность неукоснительного соблюдения целей и принципов Устава ООН.

Вторым по порядку, но не по значению идет блок, касающийся вопросов обеспечения безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, трансграничной организованной преступностью. Эта тематика продолжает оставаться определяющей в деятельности ШОС в целях обеспечения необходимых условий для гармоничного развития народов, проживающих на пространстве Организации.

Астанинская декларация также включает в себя согласованные подходы государств-членов ШОС к решению международных проблем. В этом контексте безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права является ключевым совместным видением лидеров государств-членов ШОС.

Вопросы экономического развития, наращивания сотрудничества в области экономики и торговли также занимают важнейшее место в тексте главного документа саммита ШОС в Астане. Широкое международное сотрудничество рассматривается в качестве движущей силы восстановления мировой экономики, обеспечения экономической и финансовой стабильности, поддержки устойчивого, динамичного, сбалансированного и инклюзивного роста в условиях продвижения процессов экономической глобализации.

Важно также подчеркнуть, что Астанинская декларация отразила общее видение государств-членов ШОС дальнейшего развития мировой торговли, которая должна вестись на основе принципов транспарентности и недискриминации, базируясь на общих для всех участников правилах. В этих целях в Декларации отмечены риски, связанные с усилением тенденции торгового протекционизма, подчеркнута важность противодействия в любых его проявлениях, в частности устранения существующих и предотвращения новых торговых барьеров.

Особое значение как и прежде имеет тематика культурно-гуманитарного взаимодействия, которое уже в рамках ШОС достигло высокого уровня развития по целому ряду направления. Констатируются успехи достигнутые на этом треке в 2016-2017 гг. Общий тренд – продолжение развития культурных связей в рамках Организации. В этих целях планируется проведение международных выставок, фестивалей и конкурсов с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей в различных мероприятиях Организации, выявление в архивах и библиотеках архивных документов по истории, активизация культурного обмена и сотрудничества между странами, а также изучение и сохранение культурного и природного наследия региона.

В целом, стоит подчеркнуть, что Астанинская декларация стала комплексным всеобъемлющим документом, определившим опорные точки дальнейшего развития сотрудничества в рамках ШОС, магистральные направления которого определяются Стратегией развития Организации до 2025 года. Она также подвела черту под историей развития объединения в формате «шестерки» и открыла новую страницу истории ШОС в формате восьми государств-членов.

- С 9 июня ШОС будет объединять 8 государств-членов. Как оценили лидеры стран-основателей ШОС расширение Организации и вступление Индии и Пакистана в ряды ее полноправных членов?

- Вступление Индии и Пакистана в полноправные члены Организации стало важнейшим пунктом повестки дня Саммита, в том числе еще и потому что расширение Организации происходит впервые с момента её создания. Главы государств-основателей единогласно подчеркнули исторический характер приема этих двух стран в качестве полноправных членов Организации. В этой связи хотел бы отметить, что вступлению Индии и Пакистана в ШОС предшествовал достаточно продолжительный подготовительный этап, завершением которого стало выполнение этим странами Меморандумов об обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС от 2016 года. Другими словами, была проведена юридическая процедура безоговорочного присоединения Индии и Пакистана ко всем действующим в рамках ШОС документам. Исходя из этого, главы государств-членов ШОС своими решениями предоставили им членство в Организации. Полагаю, что это свидетельствует о высоком уровне развития отношений Индии и Пакистана со всеми государствами-членами ШОС, а также об общем понимании того, что приход в ШОС столь важных в регионе и в мире государств, как Индия и Пакистан будет способствовать дальнейшему развитию многопланового взаимодействия в рамках Организации.

- Планирует ли ШОС продолжить процесс расширения? Можно ли ожидать в ближайшее время вступление в ШОС других государств?

- Ответ на ваш вопрос мы можем найти в главном системообразующем документе Организации – Хартии ШОС. К слову сказать, 7 июня мы отметили 15-летие принятия этого важнейшего для Организации документа. Так вот: принцип открытости ШОС зафиксирован в ее Хартии. Поэтому решения о приёме новых членов всегда остаются в повестке дня, так сказать "на рабочем столе" и могут приниматься при условии соответствия и принятия государством-кандидатом целей и принципов Хартии ШОС, положения других международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС. На Астанинском саммите лидеры признали важность расширения ШОС, подтвердив тем самым следование принципу открытости объединения.

Кроме этого, хотел бы обратить ваше внимание на то, что ШОС – это не только государства-члены. В нашу «семью» входят 4 государства-наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия) и 6 партнёров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Федеративная Непал, Турция, Шри-Ланка). Эти страны также разделяют общие с ШОС взгляды, цели и ценности. Именно поэтому в Астанинской декларации лидеры государств-членов подтвердили важность дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Организации с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу для развития и повышения её потенциала.

- Мы являемся свидетелями того, какому давлению и испытаниям подвергается международная стабильность и безопасность. Какие действенные элементы их поддержания предлагает ШОС?

- Вопросы поддержания безопасности и стабильности были, есть и останутся в числе ключевых приоритетов работы Организации. Следует признать, что ШОС успешно решает их в зоне своей ответственности. Это связано с высоким уровнем доверия между государствами-членами и эффективными механизмами взаимодействия на этом важнейшем направлении деятельности ШОС. Благодаря этому Организация стала важнейшим элементом современной архитектуры международных отношений и действенным фактором обеспечения региональной безопасности и глобальной стабильности.

Если предметно говорить о глобальном измерении, то ШОС выступает за объединение усилий всего мирового сообщества в борьбе с современными вызовами и угрозами. В этих целях подчеркивается необходимость упрочения ключевой роли Совета Безопасности ООН. Совбез ООН – главный орган, несущий основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. При этом государства-члены ШОС последовательны в своей позиции касательно вопроса реформирования Совета Безопасности ООН. Оно должно осуществляться путем проведения максимально широких консультаций в рамках поиска «пакетного решения» без установления искусственных временных рамок и форсирования вариантов, не получивших широкой поддержки членов ООН.

Важно также отметить, что в Астанинской декларации лидеры подтвердили приверженность взаимодействию в вопросах разоружения и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, а также политико-дипломатического урегулирования региональных вызовов режимам нераспространения. В этом контексте ШОС последовательно выступает за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств.

Ввиду того, что одностороннее и неограниченное наращивание систем противоракетной обороны одним государством или группой государств, без учета интересов других стран, наносит ущерб международной и региональной безопасности и стабильности государства-члены ШОС отмечают недопустимость обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других. Важной также видится поддержка осуществления практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе, поддержка режимов, предусмотренных Конвенцией о запрещении химического оружия и Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

- На первом саммите в Шанхае в 2001 году ШОС приняла Конвенцию и объявила борьбу против «трёх зол»? Насколько ШОС последовательна в своих усилиях по совместному противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму?

- Призыв объединить усилия против современных вызовов и угроз сегодня имеет большую актуальность, чем 16 лет назад. Терроризм, экстремизм и сепаратизм продолжают оставаться серьезнейшими угрозами жизни и здоровью людей во всем мире. Именно поэтому бескомпромиссная борьба с этими явлениями продолжит оставаться важнейшим направлением работы ШОС. В Астанинской декларации это нашло своё отражение. В рамках ШОС будет углубляться диалог и сотрудничество по обеспечению комплексной безопасности, прежде всего в борьбе с терроризмом, в том числе кибертерроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, наркотрафиком, а также по укреплению международной информационной безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации.

В этом контексте необходимо отметить важное значение подписания в рамках саммита Конвенции ШОС по противодействию экстремизму. Документ будет способствовать укреплению международно-правовой базы по противостоянию новым вызовам и угрозам. Всплеск преступлений экстремисткой направленности во всем мире поставил перед мировым сообществом важнейшие задачи по обеспечению противодействия этому явлению. Конвенция ШОС по противодействию экстремизму является первым профильным документом, продвигающим региональное сотрудничество в совместной борьбе с экстремизмом.

- Журналисты и эксперты часто подвергают критике темпы развития взаимодействия в сфере экономики и торговли. Каким видят государства-члены ШОС региональное экономическое сотрудничество?

- Конструктивная критика всегда полезна. Но необходимо признать и другое: в экономике чудес не бывает, любое движение вперёд в рамках объединений требует кропотливой работы. Могу констатировать одно: экономический вектор деятельности ШОС продолжит оставаться одним из факторов поступательного развития Организации. Более того, полагаю, что его значение продолжит возрастать. Напомню, что Хартия ШОС предусматривает создание благоприятных условий в интересах постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий. Это важнейший постулат, который все более выходит на передний фланг работы объединения на экономическом направлении.

Главным вектором совместной работы на нынешнем этапе Астанинская декларация определяет выстраивание системы регионального торгово-экономического сотрудничества, принятие дополнительных мер в целях создания благоприятных условий для развития торговли, содействия инвестиционной деятельности, совершенствования инфраструктуры, создания при наличии соответствующих условий индустриальных парков, а также улучшения качества жизни населения.

В практическом плане предстоит сосредоточить усилия на развитии многостороннего сотрудничества в сфере транспорта; расширении транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе путем строительства новых и модернизации действующих участков международных транспортных маршрутов; развитии железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные магистрали; создании мультимодальных логистических центров; внедрении передовых и инновационных технологий; а также реализации совместных инфраструктурных проектов.

Хотел бы особо подчеркнуть, что в этой связи в Астанинской декларации подчеркивается значение реализации вступившего в силу 20 января 2017 года Соглашения государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Значение этого документа трудно переоценить, прежде всего, потому что оно выходит далеко за пределы взаимодействия государств-членов ШОС в сфере транспорта. Так, велико его влияние на перспективы развития и расширения всего комплекса торгово-экономического сотрудничества на всем Евразийском пространстве, привлечение инвестиций во взаимосвязанные проекты инфраструктуры. Также в рамках Организации идёт разработка Программы развития дорог ШОС. Государства-члены полагают, что ее принятие станет важным шагом для согласованного развития сетей автомобильных дорог, улучшения транспортной доступности и связанности, оптимизации транспортных связей между всеми зонами производства и потребления товаров в странах Организации. Так что экономическое сотрудничество на пространстве ШОС продолжит свое развитие с учетом последних установок и приоритетов, сформулированных главами государств-членов в Астанинской декларации.

- Можно ли говорить о том, что в Астане главы государств-членов ШОС определи новый вектор дальнейшего развития Организации?

- Фундаментальным документом, определившим вектор дальнейшего развития Организации на десятилетний период, стала Стратегия развития ШОС до 2025 года. Конкретные шаги ее поэтапной реализации сформулированы в Плане действий на 2016-2020 гг. Этими документами руководствуются государства-члены в развитии практического сотрудничества в рамках ШОС.

Вместе с тем ежегодно принимаемые лидерами декларации по итогам заседания высшего органа ШОС – Совета глав государств-членов Организации – позволяют не только подводить итоги совместной работы за прошедший год, но и корректировать в зависимости от меняющейся обстановки настройку механизмов многопланового сотрудничества. В этой связи Астанинская декларация актуализировала главные опорные точки деятельности Организации, прежде всего, в свете текущего состояния и последних тенденций развития ситуации в регионе и в мире в области политики и безопасности, экономики и гуманитарного измерения.

Пожалуй, принципиально важным является то, что в Астанинской декларации государства-члены снова подчеркнули неизменную приверженность миру, совместному развитию и равноправному сотрудничеству в рамках ШОС, а также расширению диалога и взаимодействия с международным сообществом. Нет сомнений, что 8 государств-членов, объединённые "шанхайским духом", приложат в рамках ШОС все усилия для укрепления безопасности и стабильности, углубления связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.