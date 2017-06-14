Группа из пяти граждан Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в похищении, вымогательстве и убийстве своего земляка-предпринимателя, сообщают в пресс-центре Челябинской региональной прокуратуры.

По версии следствия, сообщает «АиФ», в апреле 2016 года один из сообщников на территории Каширинского рынка под выдуманным предлогом уговорил жертву приехать в квартиру на Комсомольском проспекте. Там на мужчину напали другие члены группы.

«Угрожая пневматическим газобаллонным пистолетом, сковав руки наручниками, надели на голову потерпевшего наволочку и обмотали ноги скотчем. После чего, высказывая угрозы распространения сведений о якобы осуществлении потерпевшим сбыта наркотических средств, а также угрожая убийством и применением насилия, потребовали передать им денежные средства в сумме 3 млн. рублей», - рассказали в прокуратуре.

Похитители обыскали автомобиль предпринимателя и нашли наличные деньги в сумме более 1,8 миллиона рублей. Вскоре соучастники узнали, что родственники мужчины обратились в полицию, и решили не оставлять свою жертву в живых: потерпевшего задушили полиэтиленовым пакетом. Тело убитого спрятали в Каштакском бору.

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