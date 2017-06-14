Очередной герой проекта "Таджикистан: поколение NEXT" – выпускник знаменитой Лондонской школы экономики и политических наук, соучредитель МДО «Алиф Сармоя», портала Somon.tj и благотворительного фонда «Пешрафт». Абдулло Курбонов о том, какие успехи он достиг за рубежом и почему решил вернуться на родину?
О своем детстве
— Я родился и вырос в Душанбе. У меня отрывчатые воспоминания о раннем детстве — очереди за молоком, игры в кубики во дворе, вкусные лепёшки со сладким чаем и т. д. Еще, я никак не могу забыть, как моя бабушка как-то ругала меня из-за плохой учёбы в школе. Гражданская война подходила к концу, и мы во время школьных каникул жили в деревне у моего дяди, и в зависимости от времени года, сеяли, либо собирали рис и пшеницу.
Мой дядя, после ранней кончины моего дедушки, смог не только достойно воспитать своих братьев, но также развить в них любовь к книгам. Это передалось и нашему поколению. У дяди была великолепная, и для меня, ребенка, кажущаяся огромной, библиотека, которая включала в себя таджикские и зарубежные сказки и литературу как «Хотами Той», «Шахнаме», Жюля Верна, Александра Дюма, энциклопедии с картинками и многое другое. Мы с двоюродными братьями и сестрами (нас было много) постоянно соревновались — кто расскажет интересную сказку, или кто выучит наизусть газель, хотя, редко понимали смысл этих стихотворений. Это было прекрасное время.
О своих родителях
— Мой отец с южного региона страны, a мать с севера и так как родители моей супруги с восточной части, я могу с гордостью заявить, что связан со всеми регионами Таджикистана. По профессии и зову сердца мой отец — хирург. Его преданность работе и Родине для нас, его детей, стала примером на всю жизнь. У отца было немало возможностей и приглашений переехать жить с семьёй за границей, но для него немыслимо жить вдали от Родины.
Моя мать по профессии врач-функционалист диагност. Она обладает невероятной психологической устойчивостью. Как и любой сын, я безгранично благодарен ей за все, что она сделала для нас. Благодаря матери мои внеучебные занятия начались с 5-6 лет. Я занимался борьбой, учился играть в шахматы, занимался музыкой, учил английский. Наверное, я не мог еще освоить многое, чему меня учили, но всё что я получил в те дни, помогло мне в моем будущем становлении.
О своем образовании
— В школе в четвёртом или в пятом классе я начал лучше учиться. Мне повезло с наставником, который занимался со мною английским языком, эта база очень помогла мне в учебе в таджикско-турецком лицее, куда я перешел с 7 класса. С отличием закончив лицей, я продолжил учебу в Босфорском университете Стамбула, и получил степень бакалавра в области бизнес администрирования и менеджемента. Мне повезло попасть в это прекрасное учебное заведение. Для самих турков, оно считается одним из самых сложных для поступления, однако из-за квот для повышения культурного многообразия, иностранным студентам было чуть легче сюда поступать. Атмосфера соперничества, красивый студенческий городок, выдающиеся профессора — все это создавало идеальные условия для учебы.
Вдохновившись возможностями, мне посчастливилось окончить университет в числе трёх лучших студентов нашего факультета, а также в статусе лучшего иностранного студента года. В это время я серьёзно заинтересовался финансами и был очень рад тому, что смог поступить в Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) и получить полную спонсорскую помощь с их стороны. Я уверен в том, что при поступлении важную роль сыграли рекомендации, полученные от моих университетских профессоров в Турции.
О Лондонской школе экономики
— В LSE я защитил степень магистра в области финансов. Я понимал, что мне очень повезло учиться в университете, которую окончили более чем 50 действующих и бывших президентов и премьер-министров, 18 лауреатов нобелевской премии, и успешные предприниматели (Джордж Сорос, Дэвид Рокфеллер и другие). Это был совершенно иной уровень, столь требовательный и напряжённый, что к концу года я начал страдать гастритом из-за чрезмерного употребления кофе, который я пил, чтобы учиться по ночам. Учеба с лучшими студентами мира одновременно пугала и мотивировала меня. К счастью, несмотря на немалое количество ошибок во время сдачи экзаменов, я окончил университет с дипломом отличника (равный нашему красному диплому). После этого я, наконец, закончил своё почти двадцатилетнее формальное обучение и начал работать.
О своем карьерном росте за рубежом
— Работу я начал со стажировки в лондонском офисе инвестиционного банка Goldman Sachs. Затем перешел в ведущую международную консалтинговую компанию Oliver Wyman в роли консультанта. Самый интересный проект в этой компании, частью которого я был, заключался в создании модели оценки кредитных рисков для одного из лидирующих российских банков. Позже, я перешёл в швейцарский UBS, крупнейший банк в области управления инвестиционными активами. В UBS я устроился в группу, связанную с металлургией и горнодобывающими проектами, поскольку думал когда-нибудь вернуться в Таджикистан, обладающий большим потенциалом в горнодобывающей промышленности.
Я многому научился за эти годы, работая с замечательными командами, консультировавших крупные транснациональные компании на пяти континентах. Трудовая этика в этих учреждениях была безумно требовательной — я прекрасно помню, как мне приходилось работать более 40 часов без сна, и при этом я чувствовал себя превосходно из-за полученного опыта и результатов своей работы. В наши дни я вряд ли могу работать круглосуточно, но в тот период это было выполнимым и необходимым, чтобы завершить проекты в установленном графике.
Через некоторое время работы в UBS, мне предложили должность вице-президента по горнодобывающим проектам в одной из британских инвестиционных компаний (private equity). Таким образом, я перебрался в Монголию, где провёл почти год в самой холодной столице мира, в Улан-Баторе. Экономика Монголии была самой быстрорастущей в мире, и наша компания вложила крупные суммы в проекты по добыче угля, меди и молибдена. Это был ещё один замечательный год профессионального обучения — погружения в мир геолого-разведывательных исследований, переговоров по инвестиционным сделкам, и руководства командой специалистов.
За все эти годы я смотрел на всё через призму того, как я могу реализовать свой опыт по возвращению в Таджикистан. Время от времени я спрашивал себя о возвращении на Родину, и всегда приходил к выводу, что возвращение на Родину — это то, чего я действительно хочу. Моя мысль обычно начиналась с представления себя в качестве 50-60-летнего мужчины (предполагая, что я доживу до этого возраста), у которого была возможность успешно реализовать себя в развитой стране. Но разве я не сожалел бы о том, что так и не вернулся обратно домой? Какая разница, скажем, между созданием 100 рабочих мест в уже развитой стране и созданием тех же 100 мест в Таджикистане? Какой из этих вариантов принёс бы мне больше удовольствия и был бы более приятным опытом для меня? Таким образом, из-за, возможно, эгоистических соображений, я понял, что, в пожилом возрасте я определённо буду сожалеть о том, что не вернулся домой раньше и не попытался сделать то, чем мог бы гордиться. В Монголии эти мысли приходили всё чаще, и я уже искал повод для возвращения в Таджикистан после почти 10 лет, проведённых за его пределами.
О возвращении на Родину
— Весной 2012 года, я посетил Душанбе и встретился с председателем «Ориёнбанка», который, несмотря на мой относительно молодой возраст, любезно предложил мне должность зампредседателя. Я воспользовался такой возможностью и обучился многому за проведённое время в «Ориёнбанке». Я начал понимать основы коммерческого и розничного банковского дела в Таджикистане. Я понял, что если собрать портфели всех таджикских банков вместе, то сумма составит менее 20% от ВВП, что считается одним из самых низких показателей в мире, а процентные ставки банков считаются одним из самых высоких в мире. К тому же, около 70% денег находятся вне банковского сектора из-за недоверия людей к сектору.
Я пришёл к выводу, что банковский сектор для выполнения своей роли в экономике должен расшириться и существенно измениться. Внесение таких радикальных изменений в существующий уже банк мог быть чреват большими рисками. Я не был готов рисковать чужим капиталом, поэтому решил, что банк, который должен попытаться изменить устоявшуюся систему, должен начать свою деятельность с нуля. Таким образом, с обоюдного согласия в декабре 2013 года я оставил свою должность в «Ориёнбанке», и в начале 2014 года, с небольшой командой, мы создали «Алиф Сармоя».
О своих проектах/стартапах в Таджикистане, о своей команде и планах
— «Алиф Сармоя» начинался с работы двух людей — меня, в качестве директора, и Зухуршо Рахматуллоева, в качестве замдиректора. На полставки работали главный юридический консультант Фирдавс Мирзоев и главный бухгалтер Азизмо Додихудоева.
Мы начинали с минимальными зарплатами, но были полны мотивации и энергии. В качестве должностных лиц с полным рабочим днём я и Зухуршо почти все делали сами — мы были кассирами, бухгалтерами, кредитными экспертами, маркетологами и т. д. Мы ходили по магазинам, предлагали свои листовки, разъясняли концепцию «Алифа».
Сегодня я могу позволить себе гордиться достижениями «Алифа», и делить свое время на несколько проектов. «Алиф» во главе с Зухуршо, имеет более 40 сотрудников, средний возраст которых составляет 25 лет. Мы предлагаем широкий спектр услуг, портфель и клиентская база нашей организации продолжает расти. Мы вышли на рынок с новыми продуктами, аналогов которых не было в Таджикистане, и надеемся продолжать это. Мы внедрили беспроцентные потребительские кредиты, депозиты, основанные на разделении доходов (вместо фиксированных процентных ставок), агентский банкинг, и многое другое. Недавно мы запустили первый в Таджикистане онлайн-магазин товаров в рассрочку — alif.shop, где любой посетитель может выбрать товар и с легкостью оформить заявку на рассрочку. В настоящее время мы тестируем наши пластиковые карты и готовим уникальное предложение для населения.
Мы разработали собственную автоматизированную банковскую систему (АБС) — весьма сложное программное обеспечение, которое банки обычно покупают за миллионы долларов. Мы также создали свою систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), онлайн-рейтинг, и многие другие интеллектуальные активы в области FinTech, которыми я очень горжусь.
Но больше всего я горжусь нашей командой — теми, кто делает «Алиф» таким, какой он есть. Они были выбраны из тысячи кандидатов, испытательный срок прошли не многие, в итоге с нами остались лучшие. Персонал «Алифа» это отзывчивые, вежливые, энергичные, дальновидные люди, а самое главное, они очень заботятся о наших клиентах.
За этот период, я также некоторое время проработал в госсекторе. В 2015 году, в один из самых сложных периодов для нашей экономики, в течение четырёх месяцев я имел честь работать в нашем Национальном банке. Эти четыре месяца научили меня невероятно многому в отношении нашей денежной, и косвенно, нашей фискальной политики. Это время помогло мне по-новому взглянуть на проекты, которые мы реализовываем в Таджикистане.
Среди других проектов, где я вовлечен, также стоит отметить Somon.tj. Благодаря профессиональной команде, возглавляемой Диловаром Амоновым и Джахонгиром Забировым, этот портал превратился в один из самых крупнейших таджикских сайтов по посещаемости. Мы основали Somon.tj в 2013 совместно с компанией «adMedia», а к 2015 году к нам присоединился отличный иностранный партнёр «Larixon Classifieds», который обладает глубокими знаниями и помогает делать наш проект максимально полезным и удобным для всех его пользователей. Я горжусь тем, что Somon.tj позволяет многим людям находить работу, жилье, автомобили и даже домашних животных, тем самым, по мере возможности, упрощая жизнь своих пользователей.
Ключевой урок, который я еще раз извлек от проекта Somon.tj — это важность команды. Дело в том, что до разработки Somon.tj совместно с командой «adMedia», я начинал идентичный проект с другим коллективом. Проект назывался Shaftolu.tj (я позже понял, что названия сайтов должны быть короткими и простыми, в идеале без sh, kh и прочих сложных для правописания звуков). Ребята из команды Shaftolu.tj были молодые и энергичные, но, на тот момент, мы не совсем были готовы всецело посветить себя проекту, поэтому проект не стал успешным.
…К сожалению, в нашем регионе брать кого-то на работу через знакомых довольно привычное дело. Нас до сих пор просят нанять на работу чьего-то знакомого, и нам приходится прилагать огромные усилия, чтобы отказать дипломатично. Не может быть ничего фундаментальнее, чем приверженность принципу найма людей на основе меритократического процесса.
Разделяя убеждение, что люди являются ключом к развитию, с нашими таджикскими соотечественниками, часть которых проживают в Великобритании, более пяти лет назад мы создали благотворительный фонд «Пешрафт». Фонд предоставляет стипендию учащимся средних школ, и консультирует их по вопросам дальнейшего обучения и карьеры, а также вовлекает их в разные волонтёрские проекты. Таким образом, мы уже имели честь сыграть свою небольшую роль в учебном и профессиональном росте более 300 старшеклассников, и нам очень приятно наблюдать, как они добиваются успехов в жизни.
В заключении, я хотел бы выразить свою благодарность судьбе простыми словами — каждое утро я не могу дождаться начала работы, а вечером с удовольствием возвращаюсь к своей семье. Основная причина этому и тем самым величайшее счастье в моей жизни, заключается в окружающих меня людях. Оглядываясь назад, я вижу, насколько важную роль играли эти люди — мои родители, всецело посвященные своей доброте, мой дядя с его любовью к книгам, мой английский наставник из детства, мои университетские профессора и их рекомендации. И в последние несколько лет мою жизнь красят моя терпеливая и добрая супруга. Мой друг и один из соучредителей «Алифа», Зухуршо - человек с сильным характером, преданный своим принципам и дисциплине. Мой друг и соучредитель «Алифа», Фирдавс - один из самых добросовестных и принципиальных юристов нашей страны. Соучредитель Somon.tj, Диловар - человек большой скромности, интеллекта и предпринимательской энергии. Соучредители «Пешрафта» — очень щедрые, интересные и прогрессивные люди; и если позволите мне перечислить по именам, одного за другим, всех членов команд из «Алифа», Somon.tj, «Пешрафта», «Trip to Tajikistan» и остальных проектов, я с радостью подробно расскажу о каждом из них. На них держатся наши совместные усилия и проекты.
В конечном счёте, поиск и нахождение этих людей и являлся главной причиной, почему я вернулся в Таджикистан. Я с нетерпением жду наши совместные достижения и неудачи, вызовы и возможности, сомнения и убеждения, а также всевозможные взлёты и падения, которые может преподнести нам судьба.
О потенциале таджикской молодежи
— Мы часто недооцениваем преимущества рождения в Таджикистане. Для тех, кто выбирает более высокие цели для достижения в своей жизни, мало что может быть так вдохновляюще, чем понимание того, что любой вклад и усилие в Таджикистане приносит соразмерно намного больший результат, чем во многих других развитых странах мира. Только в трудных ситуациях способные люди могут выделиться от других. Таким образом, жизненные трудности могут мотивировать либо на действие, либо на бездействие, в зависимости от того, как мы смотрим на вещи.
Через «Пешрафт» и «Алиф», у меня есть возможность встретиться со многими молодыми людьми, и я радуюсь, когда вижу огонь в их глазах. Сегодня у нас намного больше возможностей, чем имели наши родители. Намного легче выехать учится зарубежом — на западе, или вернутся и открыть свой бизнес в Таджикистане. Трудности есть и будут, но продуктивнее смотреть на будущее с оптимизмом.
P.S.: Уважаемые читатели, приглашаем вас к участию в нашем проекте «Таджикистан: поколение NEXT»! Пишите нам, предлагайте кандидатуры будущих героев этой рубрики. Кого вы считаете достойным представителем нового поколения таджикистанцев? Чего ему (ей) удалось добиться, в какой сфере, почему вы считаете это важным для нашего народа и страны? Укажите, как можно связаться с этим человеком. Мы обязательно изучим все ваши предложения и расскажем о самых интересных наших земляках.
Свои предложения присылайте нам на почту newspaper@asiaplus.tj
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Ҷам Шуд!!! 7 часов назад
Раньше были рыцари, воевали, за свою страну, за свой народ, за веру,,,,
За окном двадцать первый век, много чего поменялось за эти века,,, По мне, этот парень современный рыцарь,,, Дерзайте, Творите, Создавайте. Дар паноҳи Худо бошед!
Сироч8 часов назад
Он мой одноклассник. Учился отлично. Он действительно талантливый. Желаю тебе удачи брат
Хуршед8 часов назад
На самом деле вдохновляющая и мотивирующая статья, которая побуждает человека к действию и достижению поставленных целей. Молодец Абдулло и Зухуршо Так держать!!! Желаю Вам и Вашей команде успехов и процветания! Как тут упомянули десяток таких людей и наша страна будет идти вперед!!!
Патриот8 часов назад
Молодец! Но с таким багахом знания и опыта как минимум 1 млрд долларов в реальный сектор экономики(производство и экспорт) привлечь. Вот это планка!
Я8 часов назад
Какой молодец! Так держать! Из всех предыдущих героев только этот мне реально понравился. Желаю ему удачи!
User9 часов назад
Вот это реальный герой! Десяток таких героев и страна будет другой
Customer9 часов назад
Молодцы команда Алиф! Так держать ребята! Всегда восхищаюсь их стремлением и упорством в работе!