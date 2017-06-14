Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит в Армению с официальным визитом 14-15 июня, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством Армении.

По завершении армяно-таджикских переговоров на высшем уровне в резиденции президента Армении предусмотрена церемония подписания документов.

Президенты Серж Саргсян и Эмомали Рахмон подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции.

В преддверие визита президента Таджикистана в Ереване состоялось заседание таджикско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает портал News.am, заседание провели сопредседатели межправкомиссии – министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян и министр экономического развития и торговли Таджикистана Нематулло Хикматуллозода.

Караян отметил преимущества членства Армении в Евразийском экономическом союзе и привлекательность для инвесторов в сектор информационных технологий. Доказательство – бизнес, который здесь ведут отделения и дочерние компании Microsoft, Synopsys, National Instruments. Кроме того, в республике действуют две свободные экономические зоны, где компании сферы высоких технологий и ювелирной промышленности практически полностью освобождены от налогов.

В свою очередь, министр Хикматуллозода отметил, что наращивание экономических связей служит развитию не только двух стран, но и региона в целом. «Заседание комиссии станет хорошей подготовкой для визита в Армению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 14-15 июня. За последние 5 лет республика смогла привлечь иностранные инвестиции на $4,5 млрд. Сейчас за счёт государственных и иностранных инвестиций реализуются 64 различных проекта в объёме 2,8 млрд. долларов США, концессионные проекты на 1,2 млрд. долларов. Мы рады укрепить сотрудничество и с Арменией: сейчас оно на неоправданно низком уровне», - отметил министр экономического развития и торговли Таджикистана.

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