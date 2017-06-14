Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством республики проект поправок в закон «О Госбюджете на 2017». Согласно принятым поправкам, доходная часть Госбюджета Таджикистана на 2017 год недополучит 13,6 миллионов сомони.

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Представляя на суть народных избранников проект вышеназванных поправок заместитель министра финансов Таджикистана Мехрианамо Джонмахмадова отметила, что правительством страны предлагается освободить от выплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин мэрию столицы за завоз 64 пассажирских автобусов общей стоимостью 51,4 млн. сомони. Сумма, освобожденная от НДС и ТП,  составит 12,3 миллиона сомони.

Кроме того, правительство предложило освободить ввоз в страну одного универсального ангиографического комплекса японского производства для нужд Министерства здравоохранения и социальной защиты страны.

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Сумма, освобожденная от налогов и пошлин, в данном случае составит 1,3 миллиона сомони.

Универсальный ангиографический комплекс, общей стоимостью 5,5 миллионов сомони,  будет установлен в клинической больнице Дангары.

Ангиографическое оборудование предназначено для неинвазивного обследования состояния кровеносных сосудов, оно выявляет их повреждение, а также протяженность патологического процесса. При проведении процедуры ангиографии в сосудистое русло вводится рентгеноконтрастное вещество и производится серия рентгеновских снимков.

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