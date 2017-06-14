Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством республики поправки в закон «О рекламе».

Согласно принятым поправкам в закон «О рекламе», впредь в рекламах товаров и услуг в Таджикистане запрещается использовать такие термины, как «номер один», «лучший», «высокое качество», «по низким ценам».

Лимонад №1, производимый на севере Таджикистана

Кроме того, согласно принятым поправкам в вышеназванный закон, впредь в одной телевизионной и радиопередаче нельзя будет размещать рекламу, продолжительностью более трех минут эфирного времени.

Также впредь запрещено размещать рекламу в учебных пособиях, издаваемых в республике.

По словам главы Антимонопольной службы Таджикистана Саъди Кодирзода, запрет коснется размещения любой рекламы в учебниках, тетрадях, школьных дневниках и т.д.

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