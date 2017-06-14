Таджикские метеорологи сообщили, что в предстоящие выходные в республике будет очень жарко. КЧС рекомендует быть бдительными.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ сообщает, что с 16 по 18 июня в республике сохранится жаркая, сухая погода. «Максимальная температура в эти выходные в южных районах республики составит более 40 градусов тепла», - сообщила начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсупова.

По ее словам, повышение температур в высокогорных зонах приведет к усиленному таянию снегов, ледников и увеличению объёмов воды в реках, что в свою очередь поспособствует возможным селевым паводкам, оползням и камнепадам.

«В этой связи, КЧС просит граждан республики и гостей в эти дни быть предельно осторожными, на горных дорогах, а также вблизи водоёмов и рек», - сообщила представитель КЧС.

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