Миджгона Халимова, журналист информационного агентства «Озодагон», которая была оштрафована за недонесение информации, оплатила часть штрафа. Средства ей помогли собрать коллеги и активисты.

Таджикские журналисты собственными силами помогли своей коллеге собрать 18 186 сомони. К сбору средств также подключились таджикские трудовые мигранты, которые работают в России. Собранную сумму 14 июня Миджгона Халимова вместе с Мухайе Нозимовой, главой Коалиции женщин-журналистов, оплатила в отделении «Амонатбанка» в Душанбе.

Напомним, суд столичного района Сомони признал виновной таджикскую журналистку Миджгону Халимову по статье 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство) УК РТ и приговорил к штрафу в размере 25 тысяч сомони. Подробности уголовного дела и судебного процесса не сообщались в целях безопасности самой журналистки.

«Большая часть штрафа была сегодня выплачена с помощью друзей, коллег и простых отзывчивых людей. Я благодарна каждому, кто не оставил меня одну в сложное время. Я благодарна тому, что до сих пор в сердцах есть вера и доверие людям», - выразила признательность всем Миджгона.

До 2015 года Миджгона Халимова была корреспондентом газеты «Наджот» и сайта Nahzat.tj запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана. После закрытия изданий партии Миджгона Халимова стала работать в независимом агентстве «Озодагон».

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