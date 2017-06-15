АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 15 июня компания «Памир Энерджи» получит премию Ashden. Награждение состоится на престижной церемонии в Королевском географическом обществе в Лондоне.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ИЮНЯ

1996 – Образована социалистическая партия Таджикистана (СПТ)

2001 - Неподалеку от Тавильдары 15 сотрудников международной организации «Германская агроакция» были взяты в заложники главой районного отдела МЧС Хасаном Саидмахмадовым.

2011 - Парламент одобрил законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»

ДНИ РОЖДЕНИЯ –15 ИЮНЯ

1928-1987 – Родился Народный писатель Таджикистана Фазлиддин Мухаммадиев.

1928 – Родился доктор филологических наук, профессор Рахим Додихудоев.

1928-2007 – Родился профессор Аъзам Пулодов

1935 – Родился журналист Абдулло Чонбеков

1937-2008 – Родился литературовед Шамсулло Девонаев

1942 – Родился борец Саидмуъмин Рахимов

1942 – Родился доктор сельскохозяйственных наук Амир Каракулов

1943 – Родился писатель Фотех Абдулло.

1946 – Родился журналист Саидмухтор Олимов

1947 – Родился Хумдин Шарипов, экс-глава МВД Таджикистана. Скончался в августе 2007 года

1951 – Родился Народный гафиз Таджикистана Наимджон Махкамов

1954 – Родилась поэтесса Зулфия Атоева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди (ночью выше 3500м снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.