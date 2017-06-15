Официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Армению начался 14 июня во второй половине дня с церемонии официальной встречи у «Президентского Дворца».

Рассмотрение вопросов, связанных с развитием дружественных отношений и расширением взаимовыгодного сотрудничества, состоялось вначале в рамках особой встречи глав двух государств Эмомали Рахмона и Сержа Саргсяна, затем продолжилось на расширенных переговорах делегаций Таджикистана и Армении, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон, выразив признательность за тёплую и искреннюю встречу правительству и дружественному армянскому народу, упомянул о древних отношениях двух стран, вкладе народов в развитие и прогресс мирового сообщества, стремлениях армянского народа к процветанию своей Родины.

Президент Таджикистана, выразив удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений, отметил, что в этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между республиками, и Таджикистан заинтересован в тесном и выгодном сотрудничестве.

Принятие Соглашения о дружбе и сотрудничестве, создание Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству было названо важным фактором для расширения политических, торгово – экономических, инвестиционных, образовательных и культурных отношений.

Было подчеркнуто, что двусторонние и многосторонние связи Таджикистана и Армении в рамках ООН, СНГ, ОДКБ и других региональных и международных организаций создают благоприятные возможности для решения международных вопросов, в том числе в направлении противостояния терроризму, экстремизму и другим современным мировым угрозам.

В ходе встречи для увеличения объёма оборота товаров и продукций, развития торгово–экономического сотрудничества и нахождения пути на потребительские рынки друг друга было предложено наладить прямые связи между действующими субъектами обеих сторон. Сотрудничество в сферах гидроэнергетики, горной промышленности, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, транспортно-коммуникационной сфере, а также в сферах связи и туризма было названо одним из перспективных направлений развития двусторонних отношений.

Также было признано необходимым использование возможностей свободных экономических зон в интересах обеих стран для создания совместных промышленных предприятий, цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, хлопка, камней и ценных металлов, производства алюминиевых товаров и другой хозяйственной утвари.

Коснувшись вопросов безопасности, стороны предложили важные и выгодные пути решения проблем и конфликтов в горячих регионах и других воюющих странах.

В завершении встречи Эмомали Рахмон пригласил Сержа Саргсяна совершить ответный официальный визит в Таджикистан в удобное для него время.

По итогам двусторонней встречи и результатам официального визита президента Республики Таджикистан в Республику Армения было принято Совместное заявление глав государств, были подписаны 9 новых документов о сотрудничестве:

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Армения о взаимных поездках граждан;

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Армения о воздушном сообщении;

— Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Республики Армения на 2018-2019 годы;

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области телекоммуникации и почтовой связи;

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Армения о взаимном признании и сопоставимости квалификаций образования, учёных степеней и учёных званий;

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области здравоохранения;

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области работы с молодёжью и спорта;

— Соглашение между Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан и Генеральной прокуратурой Республики Армения о сотрудничестве;

— Соглашение между Академией наук Республики Таджикистан и Национальной академией наук Республики Армения о научном сотрудничестве.

До сегодняшнего дня договорно-правовую основу двусторонних отношений составляло более 30 документов, охватывающих различные вопросы двусторонних отношений в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, науки и образования.

Эмомали Рахмон и Серж Саргсян по итогам двусторонней встречи провели пресс-конференцию для широкого круга журналистов, оценили результаты переговоров высокого уровня успешными для развития и расширения дружественных отношений и сотрудничества.

Эмомали Рахмон в городе Ереване встретился с председателем Национального собрания Республики Армения Ара Баблояном. В ходе встречи был рассмотрен широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, особенно развития межпарламентских связей.