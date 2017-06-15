Все главные мероприятия по празднованию Дня единства пройдут 27 июня в городе Вахдате, где для этого специально был построен стадион за 50 миллионов сомони.

Юбилейная – 20-я годовщина Дня национального единства в Таджикистане будет отмечаться в Вахдате 27 июня. В мероприятиях, которые пройдут на новом стадионе, примут участие президент Эмомали Рахмон, высокопоставленные гости из столицы и всех регионов страны, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе.

Строительство стадиона было начато с участием лидера страны в конце августа 2014 года. Его возведение обошлось в 50 миллионов сомони. Стадион размещен на площади 3,5 гектаров. Кроме центрального поля, здесь есть малые и средние поля, различные спортивные залы и помещения различного назначения.

27 июня кроме стадиона, который возведен на окраине города Вахдата, президент сдаст в эксплуатацию новую школу на 1240 ученических мест, которая построена с учетом самых передовых условий учебы и воспитания. В ней предусмотрены различные оборудованные предметные классы, спортзал и актовый зал, столовая и другие помещения и кабинеты, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По словам источника, финансовой кризис внес некоторые коррективы в планы правительства по возведению нового парка культуры и отдыха в Вахдате. Его строительство было также начато в 2014 году. Президент тогда поручил сдать объект в сентябре 2016 года, но его строительство до сих пор не завершено. Также не завершено строительство нового микрорайона в Вахдате, который должен был раскинуться на площади в 37 га. Здесь планировалось сдать 22 жилых девяти и двенадцатиэтажных домов, гостиницу на 300 мест, детский сад для 340 детей и другие объекты.

Сейчас в Вахдате ведется активная работа для достойной встречи президента и праздновании 20-й годовщины Дня национального единства Таджикистана.

В городе ежедневно проводятся маршировки, репетиции театрализованного представления, мастера искусства Таджикистана также готовятся к праздничному концерту, посвященному Дню национального единства.

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