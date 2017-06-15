Компания Tcell сообщает о запуске крупного инновационного проекта – Digital Camp Tcell. Digital Camp – это площадка для молодых предпринимателей, стартаперов и энтузиастов, которые хотят создавать и развивать новый креативный подход в реализации идей, продуктов и сервисов для создания устойчивого бизнеса.

В современном мире практически все индустрии видоизменяются под влиянием цифровых технологий, некоторые из них существуют и функционируют исключительно в сети. Остается все меньше бизнесов, которые не подверглись цифровым изменениям. И это число постоянно уменьшается, в связи с распространением и проникновением интернета повсеместно и во все сферы жизни. Это уже достигло таких масштабов, при которых меняются сами правила жизни – и правила ведения бизнеса в том числе.

Продуманная digital-стратегия позволяет компании выявлять новые цифровые возможности, которые дадут вашей организации конкурентные преимущества, такие, как возможность ведения бизнеса на международном рынке, географически неограниченные возможности.

Проект Digital Camp Tcell является частью корпоративной социальной ответственности компании, и направлен на развитие инновационного потенциала и мотивирование молодежи на создание современного технологичного бизнеса.

Digital Camp Tcell будет проходить в несколько этапов. Прием заявок на участие в конкурсе открыт и будет продолжаться до 1 июля. Участниками могут быть кто угодно: от студентов, неформальных коллективов до профессионалов в конкретных областях. Главное условие участия – иметь продуманную идею/продукт/сервис/проект, которые будут дорабатываться в течение работы в Digital Camp, и как результат, команды участников должны будут создать работающий, структурированный, полезный и продуктивный сайт для каждой идеи.

После закрытия приема заявок, команда менторов проведет отбор лучших идей и интервью наиболее перспективных участников, которые будут приглашены на интенсивные семинары и тренинги. За время тренингов, команды примут участие в многочисленных учебных семинарах, где более 15 местных и международных экспертов в различных областях будут делиться с командами опытом, помогать разрабатывать бизнес-идеи и создавать работающий сайт.

После семинаров и тренингов, команды должны будут предоставить свои финальные качественные идеи и минимальный уровень подготовленности продукта. Команды будут оценены по их финальным продуктам. Критерии выбора победителей будут основаны на важности проблемы, которую решает идея, удобстве и качестве финального продукта – веб-сайта, и инновационности бизнес-модели. Победителями будут выбраны 3 лучшие команды, которые получат денежные дотации на развитие бизнеса и ценные призы.

Конкурс Digital Camp Tcell создан для вовлечения и вдохновения молодежи на создание технологически развитого и социально важного проекта. Это возможность познакомиться с экспертами в разных сферах и получить необходимые практические советы. Это возможность научиться использовать инновации и технологии для решения важных и значимых идей.

Узнать подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте http://digitalcamp.tcell.tj/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.