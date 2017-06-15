Народный артист СССР Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщил изданию друг актера Владимир Иванов, Баталов умер в ночь на 15 июня в одной из московских больниц.

Баталов, как напоминает «Медуза», был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра, в феврале ему была сделана операция.

Алексей Баталов — легендарный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Был удостоен звания народного артиста СССР, героя Социалистического труда, был лауреатом Государственной премии СССР, сообщает НТВ.

Прославился ролями в фильмах «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Звезда пленительного счастья» и других. Самая известная роль Баталова — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».