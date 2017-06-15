Жанр: Драма, мелодрама

Страна: США

Режиссёр: Стелла Меги

В ролях: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон

Уже в прокате: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.