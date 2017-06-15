Все то, что произошло в Таджикистане в годы гражданской войны, было по воле Аллаха и предопределено Всевышним, считает экс-командир Объединенной таджикской оппозиции в районе Рашт Мирзохуджа Ахмадов.

Ахмадов считает, что достигнутое 20 лет тому назад в Москве Соглашение о мире и согласии на таджикской земле является одним из главных праздников республики, «данный праздник не уступает Дню независимости Таджикистана». «День, когда остановилось кровопролитие на нашей земле, можно назвать святым праздником», - сказал Мирзохуджа Ахмадов.

На вопрос «АП» о том, не жалеет ли он, что в те годы воевал против официального Душанбе, бывший полевой командир ОТО заявил: «Наверно, мне судьбой было начертано - воевать».

«Сегодня не стоит искать виновных, надо думать о будущем, надо делать все, чтобы не повторить прошлое», - убежден Ахмадов.

Его не пригласили на торжества, посвященные 20-й годовщины Дня национального единства, которую в этом году будут отмечать в городе Вахдат.

«Я не в обиде, что не пригласили, - говорит он. - Ведь праздник не только в том, чтобы собрались, произнесли речи, поели, потанцевали и попели. Отдыхать, работать у себя дома без опасений, без тревоги в душе – это тоже праздник».

В настоящее время, по его словам, Ахмадов занимается своим хозяйством. «У меня есть три гектара земли, на которых я сажаю картофель и другие сельхозкультуры», - ранее сообщил он «АП».

Мирзохуджа Ахмадов в годы гражданской войны являлся командиром ОТО по Раштскому району, а после достижения мира и согласия в Таджикистане перешел работать в систему МВД РТ.

В начале февраля 2008 года в результате инцидента с его подчиненными в Раште был убит командир ОМОН МВД РТ полковник Олег Захарченко.

В 2010 году власти обвинили Ахмадова в сотрудничестве с Мулло Абдулло и в вооруженном нападении, совершенном в сентябре того же года в Раште на колонну Минобороны в ущелье Камароб, в результате которого были убиты солдаты и офицеры таджикской армии.

Власти тогда предприняли попытку арестовать Ахмадова, его дом в кишлаке Белги Раштского района в результате обстрела был частично разрушен. После Ахмадов и его приближенные люди оказали содействие властям в нейтрализации бандформирования Али Бедака и Мулло Абдулло.

Экс-командир Объединенной таджикской оппозиции по Раштскому району, бывший глава РОБОП МВД Таджикистана по Раштской группе районов Мирзохуджа Ахмадов в сентябре 2013 года был принят на работу в качестве вольнонаемного служащего в одно из управлений Генштаба Вооруженных сил Таджикистана. Ему не было присвоено воинского звания, так как он не являлся военным специалистом, и работал, как гражданское лицо, сообщали тогда в Минобороны РТ.

Как известно, не военные специалисты в силовых структурах многих стран мира работают, в основном, в качестве консультантов либо обслуживающего персонала. Не военные специалисты в практике не допускаются к секретной информации, проведению каких-либо специальных операций, вообще на них не возлагается воинская служба.

Однако ровно через год СМИ сообщили, что он вышел на пенсию. И стал заниматься своим хозяйством.