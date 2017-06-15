Сын председателя Таможенной службы Таджикистана Абдуфаттоха Гоиба – Шохрух Саидзода назначен исполняющим обязанности начальника управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Таджикистана. До этого он являлся заместителем Угрозыска с 25 февраля 2016 года.

В МВД Таджикистана «АП» сообщили, что Шохрух Саидзода был назначен и.о. начальника Угрозыска 19 апреля. Однако официально об этом стало известно столько сегодня. Он сменил на этом посту своего бывшего начальника Набиджона Исозода, которого назначили главой ОВД города Курган-тюбе.

Шорух Саидзода майор милиции, летом этого года ему исполняется 31 год. Он является членом Исполкома Федерации футбола Таджикистана, президентом столичного футбольного клуба «Истиклол». Его также знают, как близкого друга мэра Душанбе Рустама Эмомали, сына президента Таджикистана.

Имеет два высших образования - экономическое и юридическое. На службе в правоохранительных органах находится с 2012 года.

На сайте МВД отмечается, что Шохрух Саидзода за достигнутые результаты в служебной деятельности был награжден медалями, почетными грамотами, благодарностями, а также за высокий проявленный профессионализм был награжден нагрудным значком «Лучший оперативный сотрудник».

Саидзода Шохрух наравне со служебной деятельностью в органах внутренних дел, также принимает участие в общественных работах страны, вносит свой весомый вклад в развитие спорта, в том числе футбол и восточные единоборства.

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