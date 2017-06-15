Глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что выдвижение политика Алексея Навального в президенты возможно, только если «вдруг произойдет какое-то чудо».

Об этом она заявила в эфире передачи «Собчак» на канале «Дождь». В текущем положении, по словам Памфиловой, у Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом, пишет Медуза.

«Чудом» Памфилова назвала возможную кассационную жалобу на приговор по делу о хищении имущества «Кировлеса», который вступилв силу в начале мая 2017 года.

Этот приговор по тяжкой статье запрещает Навальному участвовать в выборах.

«Дело в том что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном. Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — продолжила Памфилова, объясняя, что политик находится «в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное».

О каких условиях идет речь, глава ЦИК не пояснила.

Элла Памфилова — Ксении Собчак: «Навальный — священная политическая корова».

Тем временем, компания «Кировлес» подала в Никулинский суд Москвы иск о взыскании с политика Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и бывшего директора предприятия Вячеслава Опалева 16,2 миллиона рублей. Досудебная подготовка по иску начнется 29 июня.

Иск был подан через месяц после того, как вступил в силу повторный приговор Навальному и Офицерову по делу о хищении имущества «Кировлеса». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно. Опалев признал вину и заключил сделку со следствием, его приговорили к четырем годам условно в 2012 году.

Первый приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» был отменен в 2016 году, когда ЕСПЧ признал, что их осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса.

«Кировлес» ранее уже выигрывал иск к трем фигурантам уголовного дела, взыскав с них 16 миллионов рублей. Это решение также былоотменено в 2016 году.

Сам Навальный и его сторонники неоднократно подчеркивали, что, по их мнению, в Конституции нет прямого запрета на участие в выборах для осужденных, которым не назначен реальный срок. Навальный также планировал обжаловать законодательный запрет в Конституционном суде.

В апреле 2017 года Навальный отчитался о том, что собрал достаточное количество желающих отдать подписи за его выдвижение — 300 тысяч человек. Сейчас зарегистрированных сторонников уже более полумиллиона. Навальный также продолжает открывать предвыборные штабы в российских регионах.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О своем намерении участвовать в них уже объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Президент Владимир Путин пока не заявлял о намерении выдвигаться на четвертый президентский срок.