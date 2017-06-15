Нехватка денег в бюджете всегда вызывает у государства желание уловить неуловимое и обложить его налогом. Впрочем, не только поймать, но и оценить реальный размер «тени» крайне затруднительно, поэтому властям остается только устанавливать минимум и обязать на него ориентироваться.

В редакцию «АП» обратились столичные частные предприниматели, которые жалуются, что их вынуждают повышать зарплату работникам и, соответственно, больше платить налогов.

Налоговики указывают на ухищрения предпринимателей по укрытию от налогови выплаты «черных» или «серых» зарплат.

Обращение в редакцию

Предприниматели, в основном зарегистрированные как общества с ограниченной ответственностью, жалуются, что их заставляют повышать заработную плату своим работникам.

В интервью «АП» они рассказали, что не понимают, зачем им идти на этот шаг в период кризиса, тем более завышая зарплату необоснованно.

- Я плачу своим работникам зарплату по мере их загруженности и выполнения ими своих функциональных обязанностей, - говорит Абдулло, руководитель одной из частных клиник. - Несколько месяцев назад нас посетил инспектор налоговой службы. Он указал, что я обязан выплачивать медработникам в месяц не менее 600 сомони, тогда как я выплачиваю им по 400, т.е. минимальную заработную плату, предусмотренную законодательством. Большая часть медработников работает по совместительству и получает заработную плату по основному месту работы. Налоговики проверяют на предмет повышения зарплат и выплаты с них налогов только частников, бюджетные и госпредпрития они не посещают, - говорит предприниматель.

На какой минимум обязывают ориентироваться работодателей и кому это выгодно, читайте в свежем номере газеты «Азия-Плюс», который уже в продаже.