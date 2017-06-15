16 июня 1925 года был основан знаменитый Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» - мечта миллионов школьников не только Советского Союза, но и многих государств мира. «АП» вспоминает об истории этого лагеря вместе с бывшими артековцами из Таджикистана.

В советские времена «Артек» считался визитной карточкой пионерской организации Страны Советов и назывался Всесоюзным пионерским лагерем, а теперь именуется Международным детским центром.

Согласно «Википедии», лагерь получил свое название по месту расположения — в урочище Артек на берегу одноимённой реки . Происхождение самого слова связывают с греческими словами «медведь», по расположению у Медведь-горы , и «перепёлка», а также с татарским словом «арты́к» - «особенный». Но наиболее популярной является версия, связанная с перепёлками . Существует устойчивое выражение «Артек - перепелиный островок».

1927 год. Групповое фото Артековцы, основатель Артека Соловьев и первый директор лагеря Шишмарев.

Территорию счастливого детства на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф открыли летом 1925 года 80 пионеров, жить которым предстояло в брезентовых палатках. Потом были домики из фанеры, лагерь расширялся и благоустраивался, сюда приезжало все больше детей.

Отцом-основателем «Артека» был Зиновий Соловьев, председатель Российского общества Красного Креста, который хотел создать учреждение, где врачи имели бы дело не только с отдельным ребенком, а с организованным детским коллективом.

Многое пришлось пережить главному детскому лагерю страны: раньше он служил как диспансер для детей, больных туберкулезом, а в Великую Отечественную «Артек» был оккупирован фашистами. Начиная с 50-х вплоть до 90-х сюда приезжали лучшие пионеры со всех уголков СССР, было много и иностранных гостей из социалистических и развивающихся стран.

Попасть в «Артек» мечтали все советские ребята, но удавалось это немногим.

«Как хорошо, что был "Артек!"»

Есть что вспомнить и некоторым нашим таджикистанцам, которым посчастливилось побывать в «Артеке» в разные годы. До сих пор на разных форумах в соцсетях бывшие артековцы с теплотой в душе вспоминают свое детство.

Вот что пишет 40-летний Сафар Ашуров из Душанбе на своей страничке в «Одноклассниках»:

«Я был в Артеке в 1989 году. Попал в дружину «Янтарная», в 7-й отряд. До сих пор помню имена наших вожатых, это были Андрей и Надя...» И просит откликнуться своих друзей, которых разыскивает 16 лет. Там же он разместил фотографии 27-летней давности, сделанные в «Артеке».

Вячеслов Молотов среди артековцев во Всесоюзном пионерском лагере Артек. 1954 г

Почему же любовь к главному пионерлагерю некогда великой страны не проходит с годами?

Наверное, во всем «виновата» интернациональная дружба между странами, которую нам, детям «совковского» периода, прививали в то время…

Workingmama

Душанбинка Фарзона Шермухаммедова вспоминает, что в «Артек» попала по путевке республиканской пионерской организации в 1983 году, когда училась в 7-м классе.

«Мне тогда было 12 лет - столько же, сколько сейчас моему младшему сыну, - рассказывает она. - Сравнивая тот счастливый период моей юности, я останавливаюсь на мысли, как же было спокойно и мирно в то время, что меня одну, без сопровождения, в такую даль могли отпустить родители. Да еще и гордиться и радоваться за меня, что я попала в такое престижное место. Никаких телефонных звонков из дома и домой тогда не было. Помню, я написала одно письмо родителям, что я добралась и устроилась благополучно. А сейчас мы своих детей не можем отпустить одних даже в Варзоб, потому что нынешние детские лагеря – это совсем не то, что было…».

Фарзона признается, что недавно в старых вещах нашла письма, которые получала от подруг из Тувы и Молдавии, с которыми познакомилась в «Артеке». «Такая ностальгия у меня по тем временам! Жаль, что все это уже не вернуть», - говорит она с сожалением.

Наряду с этим считалось, что в середине 80-х прошлого века съездить в «Артек» или чуть менее престижный «Орленок» - это удел детей партийной номенклатуры, ведь путевки выдавали по разнарядке республиканского комсомола, работу которых строго курировал ЦК Компартии Таджикистана.

chelnyltd.ru

«Это было, и не надо переубеждать! - говорит журналист Мадина. - Когда при Брежневе началось гниение партноменклатуры, коррупция, блат, семейственность и клановость, то попасть в такие престижные места было не так-то просто, будь ты четырежды отличником и активистом! Я несколько раз пыталась попасть в «Артек», но тщетно. Детей доярок и колхозников отправляли туда ради галочки, чтобы как-то разрыхлить ряды сынков «советских буржуев»…

Американская школьница Саманта Смит в лагере Артек. Источник фото: artekovetc.ru

Домохозяйка Фируза Шодиева из Гиссара тоже была в «Артеке» в детстве.

«В «Артеке» я попала в дружину «Озерная», это было зимой 1982 года. Путевкой меня наградили за отличную учебу и активность в делах школы. Хотя считалось, что в такой престижный лагерь невозможно было попасть без «блата» (к сожалению, и в советское время использовались связи и знакомства), к моему большому удивлению и счастью, я туда попала из обычной таджикской многодетной семьи. Мама сидела дома, так как была матерью-героиней, родила и вырастила 10 детей, папа работал обычным продавцом. Помню, как меня собирали в поездку всей семьей. А поехали провожать в аэропорт папа, дядя и моя двоюродная сестра. Перед отправкой нам пришлось много часов ждать вылета, и тогда дядя пригласил всех нас в ресторан. Мне тогда было 13 лет, и меня с сестрой дядя научил правильно пользоваться столовыми приборами, ведь ножей и вилок в традиционной таджикской семье никогда не было. Я запомнила на всю жизнь этот поход в ресторан, потому что после школы меня выдали замуж, я переехала жить в кишлак к мужу, родила кучу детей и сейчас вспоминаю об «Артеке» как о счастливой сказке, которая когда-то произошла в моей жизни».

"Артек" voteto.ru

Еще Фируза вспоминает о шуме морского прибоя, вечерах дружбы у костра. Как дети разных народов пели песни на русском языке.

«Каждая республика представляла свои костюмы, танцы, песни. Такая гордость брала за весь наш Советский Союз. Я считала себя такой счастливой, что родилась в СССР, - рассказывает женщина и добавляет: - Как хорошо, что в моей жизни был "Артек"!»

Юрист Умед Курбанов попал в «Артек» летом 1981 года. «Никакого блата тогда не было: мать – учительница сельской школы, отец – врач райбольницы. Меня определили в дружину «Лазурная» - самую лучшую, на мой взгляд, дружину из шести имеющихся, - рассказывает он. - Мы даже сочиняли на досуге разные смешные речевки о других дружинах, а свою – возносили до небес… До сих пор помню слова из песни:

"Дружин в «Артеке» много,

Но есть одна средь них

«Лазурная» дружина,

И нет других таких..."».

«Отдых в «Артеке», пожалуй, был самым счастливым и запоминающимся периодом моего детства. Помню, поход на гору Аю-Даг (Медведь-гору, как переводили), в Гурзуф, планетарий, «Ласточкино гнездо». На территории нашей дружины был «Пушкинский грот», недалеко «Адалары» - знаменитые две скалы в море. Воспоминания самые теплые, до окончания школы переписывался с ребятами из Советских республик, жаль фотографии не сохранились. Зато в своем сердце храню воспоминания об "Артеке"», - вспоминает Умед.

Грот Пушкина в Гурзуфе vkrym.su

Свой «Артек»

К сожалению, в течение последних десятилетий былая слава «Артека» прошла. После распада Союза в него не вкладывались деньги, обветшали его здания и памятники, лагерь перестал быть круглогодичным, да и в летний сезон он заполнялся на 75%. Для сравнения: в лучшие для «Артека» времена ежегодное количество путевок составляло 27000. В январе 2009 года «Артек» впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием, и его генеральный директор Борис Новожилов в знак протеста даже объявил голодовку. А через месяц в Москве прошел митинг в защиту «Артека», организованный по инициативе бывших московских школьников-артековцев.

"Артек" сегодня sad-sosenka.ru

В марте 2014 года «Артек» переведен на баланс Республики Крым. В мае 2014 года президент России Владимир Путин на одном из заседаний пообещал в скором времени восстановить всемирно известный «Артек», чтобы «содержать детей в нормальных условиях». В марте 2015 года Правительство РФ утвердило Программу развития «Артека» до 2020 года.

«Артек» - это мечта многих детей, которые своей учебой, достижениями в спорте и искусстве заслужили право отдыхать здесь. Как было бы хорошо, если бы и в Таджикистане на берегу Кайраккумского моря или Нурекского водохранилища появился бы подобный лагерь, в который бы мечтали попасть наши современные таджикские школьники. Ведь этот лагерь стал бы стимулом для тысяч юных таджикистанцев, которые вырастут и завтра будут управлять нашей с вами страной.