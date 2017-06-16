Катар подписал с США соглашение о поставке реактивных истребителей F-15 на общую сумму в 12 млрд долларов.

Министр обороны США Джеймс Мэттис окончательно согласовал сделку со своим коллегой из Катара на встрече в Вашингтоне, сообщает Би-би-си.

Всего несколько дней назад президент США Дональд Трамп обвинил Катар, являющийся крупным союзником США, в финансировании терроризма «на очень высоком уровне». Власти Катара отвергают эти обвинения.

В начале июня на Ближнем Востоке произошел крупный дипломатический конфликт. Несколько стран, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эти страны обвиняют Катар в поддержке террористических организаций.

Обвинения связаны с выкупом в 1 млрд долларов, который, по данным СМИ, власти Катара заплатили исламистам за освобождение похищенных граждан страны.

Страны, объявившие бойкот, обязали граждан Катара покинуть свою территорию и закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, так как она, по его мнению, мешает борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство».

В четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила с королями Саудовской Аравии и Бахрейна, а также с эмиром Катара. Она пыталась убедить их вступить в переговоры по деэскалации напряженности.

В Катаре находится крупнейшая американская воздушная база на Ближнем Востоке, на которой размещено около 10 тысяч военных. Эта база играет ключевую роль в атаках коалиции во главе с США на позиции «Исламского государства».

Министерство обороны США недавно похвалило правительство Катара за приверженность укреплению региональной безопасности, что идет вразрез с заявлениями Трампа.

В конце мая США заключили сделку о поставках оружия в Саудовскую Аравию на 110 млрд долларов.