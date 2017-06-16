Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов в конце июня посетит Таджикистан, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана. Это первый визит главы МВД соседней республики почти за 20 лет.

Глава МВД Узбекистана примет участие в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников стран СНГ, которое пройдет в Душанбе 27-29 июня. Азизов также встретится в Душанбе с руководством МВД Таджикистана и другими высокопоставленными чиновниками силового блока правительства.

В последний раз главы МВД Узбекистана посещали Таджикистан 19 лет назад. В Душанбе приезжал тогдашний министр Зокир Алматов.

В течение последних почти 20 лет силовики Таджикистана и Узбекистана не провели ни одной совместной операции по нейтрализации преступных группировок, имеющих транснациональные связи.

Согласно сообщению пресс-центра МВД Таджикистана, в конце мая в Душанбе состоялось совещание экспертов МВД государств-участников СНГ по подготовке очередного заседания Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества.

Тогда в совещании приняли участие эксперты Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Полиции Республики Армения, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ.

Эксперты рассмотрели проект повестки дня предстоящего заседания СМВД и доработали его с учетом поступивших предложений.

Было отмечено, что между участниками заседания СМВД будет осуществлен обмен мнениями о состоянии борьбы с преступностью, взаимодействия по актуальным проблемам оперативно-служебной деятельности, рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений по борьбе с международным терроризмом, иными проявлениями экстремизма, незаконному обороту наркотических веществ и других совместных правоохранительных мер.

Абдусалом Азизов был назначен главой МВД Узбекистана в январе этого года. Ранее он занимал должности первого заместителя МВД, руководителя ГУВД Ташкента, а в 2006 году неожиданно возглавил НХК «Узбекнефтегаз». В последние годы Азизов работал начальником Управления внутренних дел по Джизакской области страны.

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