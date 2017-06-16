Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него «нет такого богатства, о котором говорят». Так он ответил на слова режиссера Оливера Стоуна о том, что его называют самым богатым человеком в мире. Показ последней части этой четырехсерийной документальной ленты о Путине состоялся в четверг на кабельном канале Showtime, пишет ТАСС.

Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре.

"Нет, нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы", - ответил российский лидер на соответствующий вопрос Стоуна.

Путин отметил, что сам Стоун «гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги», поскольку у него есть «свое мнение», талант и «возможность оставить после себя заметный след».

«Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь», — сказал Путин.

Когда Стоун отметил, что сам он был бы счастливее, имея большое богатство, Путин подчеркнул: "Вы знаете, не думаю, что это вот большое счастье. Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого".

Медуза отмечает, что официальный доход Владимира Путина составляет несколько миллионов рублей в год (в 2016-м — 8,8 миллиона).

Западные СМИ приводили разные оценки состояния Путина — от 40 до 200 миллиардов долларов. В первом случае автором оценки является политтехнолог Станислав Белковский, во втором — предприниматель Уильям Браудер; в обоих случаях источники сведений неизвестны.