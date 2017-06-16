Нет такой профессии, как президент, потому что этому не обучают ни в одном вузе мира. «Сильные мира сего» до начала своей политической карьеры осваивали какие-то специальности и с чего-то начинали свою трудовую деятельность.

А знаете ли вы, кем были известные политические лидеры до того, как встали у руля власти? Фотоподборка «АП» вам в помощь.

Электрик Рахмон

Будущий президент Таджикистана Эмомали Рахмон после окончания средней школы в Дангаре работал вначале электриком на маслозаводе в Курган-Тюбе, затем три года - с 1971 по 1974-й - служил матросом на Тихоокеанском флоте, а после окончания службы вернулся на завод. Также работал продавцом. В 1982 году будущий президент Таджикистана окончил экономический факультет Таджикского госуниверситета, работал секретарём правления колхоза Дангаринского района Кулябской области, председателем профкома этого хозяйства, а также занимал должность в партийных органах. В 1988 году Эмомали Рахмонов стал директором совхоза им. Ленина Дангаринского района, его избрали депутатом Верховного Совета республики.

Разведчик Путин

С детства Владимир Путин увлекался советскими фильмами о разведчиках и мечтал работать в органах госбезопасности. Поэтому после окончания в 1977 году юридического факультета Ленинградского госуниверситета работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. Учился также в институте КГБ СССР, изучал немецкий язык. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР - ГДР. После августовского путча 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР и ушел на «гражданку» - устроился помощником ректора ЛГУ по международным вопросам.

Металлург Назарбаев

Свой трудовой путь Нурсултан Назарбаев начал в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой» в г. Темиртау Карагандинской области, попав туда по распределению после окончания ПТУ №22 г. Днепродзержинска. Затем работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе. Там же, при заводе он получил высшее техническое образование.

Механик Мирзиёев

Хотя родители будущего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева были по профессии медицинскими работниками, он решил связать свою судьбу с землей, и его выбор после окончания средней школы Зааминского района Джизакской области пал на Ташкентский институт ирригации и мелиорации, где он получил специальность инженера-механика. Впрочем, профессиональную биографию Шавкат Мирзиёев связал с научной деятельностью. Он остался в своем вузе младшим научным сотрудником и дослужился до должности первого проректора. До самого развала Союза Мирзиёев также являлся комсоргом института.

Инженер Атамбаев

Мы думали, что первая профессия Алмазбека Атамбаева была певческой и он наверняка закончил институт искусств. Но ошиблись. В 1980 году будущий президент окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе (ныне - Госуниверситет управления), получив специальность «инженер-экономист»; организатор управления производством. Трудовую деятельность начал с работы инженером, а затем был ведущим экономистом на предприятиях Министерства связи Киргизской ССР. Также в начале трудовой карьеры ему довелось работать и главным инженером дорожно-эксплуатационного управления.

Преподаватель Алиев

Ильхам Алиев – это не только сын и преемник президента Азербайджана Гейдара Алиева, но и отличный преподаватель вуза, который он сам окончил в 1982 году. И это не обычный вуз, а мечта миллионов - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), кузница дипломатов. По окончании института Ильхам поступил в аспирантуру МГИМО, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук и остался на преподавательской работе в родном институте до 1991 года - до того времени, когда он ушел в частный бизнес.

Военный Лукашенко

Президент Республики Беларусь в молодости мечтал преподавать и поэтому в 1970 году поступил на исторический факультет Могилёвского пединститута, который закончил учителем истории и обществоведения. Но преподавать ему довелось не в школе, а в Погранвойсках КГБ СССР, где он инструктировал молодых солдат по политической части в Западном пограничном округе в Бресте. После службы в погранвойсках Александр Лукашенко начал трудовую деятельность секретарём комитета комсомола Могилёвского горпищеторга, и за 10 лет работы в различных советско-партийных органах вырос до директора совхоза «Городец» Шкловского района, где первым в Могилеве внедрил арендный подряд.

Экономист Порошенко

Миллиардер Петр Порошенко в школе изучал французский, поэтому выбрал факультет международных отношений и международного права Киевского госуниверситета. Затем до 1992 года учился в аспирантуре. Кандидат юридических наук, экономист-международник, после получения диплома начал собственный бизнес по продаже какао-бобов. В 90-е годы приобрёл несколько кондитерских предприятий, которые объединил в группу «Рошен», ставшую крупнейшим производителем кондитерских изделий на Украине. Созданные им предприятия кондитерской промышленности принесли ему целое состояние и прозвище «шоколадный король».

Стоматолог Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по сравнению с другими президентами выбрал самую что ни на есть гуманную профессию – врача. Он закончил стоматологический факультет Туркменского мединститута, а трудовую деятельность начал в 1980 году в амбулатории села Эррик-Кала Ашхабадского района. Дорос до должности главного стоматолога Ашхабадской области, был деканом стоматологического факультета в родном вузе, дослужился до министра здравоохранения и медицинской промышленности. Доктор медицинских наук, профессор по специальности «социальная гигиена и организация здравоохранения».

Антрополог Ашраф Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай после окончания кабульского лицея «Хабибиа» поступил в Американский университет Бейрута (Ливан), где получил диплом бакалавра и магистра. В 1974 году вернулся в Афганистан, чтобы начать преподавательскую деятельность в Кабульском университете, но выиграл госстипендию на двухлетнее обучение за рубежом и покинул страну, поступив в Колумбийский университет (США), где получил степень доктора наук в области антропологии. Начал свою трудовую деятельность в 1983 году, став преподавателем Калифорнийского университета в Беркли, а также в Университете Джонса Хопкинса (Балтимор). Позже преподавал программу по обучению руководителей в бизнес-школах Гарварда и Стэнфорда. В последние годы работал во Всемирном банке, специализировался на проектах в Восточной Азии и даже курировал кредитную программу по реабилитации российских угольных шахт.

Правовед Рухани

Седьмой президент Ирана Хасан Рухани получил духовное образование в священном городе шиитов – Куме в 1960 году, затем поступил в Тегеранский университет и получил степень бакалавра в области судебного права. Молодой Рухани примкнул к исламскому революционному движению и агитировал за Хомейни. За свои антиправительственные речи Рухани неоднократно попадал в тюрьму, позже бежал в Париж вслед за Хомейни. В 1978 году, когда в Иране началась исламская революция, Рухани вслед за Хомейни вернулся в Тегеран; на протяжении 20 лет работал в парламенте, был заместителем спикера и главой комитета безопасности.

В 1995 году в Каледонском университете Глазго защитился, получил ученую степень доктора философии в области госправа. Политик и шиитский богослов; владеет русским, арабским, французским, немецким и английским языками.

Администратор Макрон

Самый молодой президент Франции за всю историю этого поста, Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон, родившись в семье медиков, им не стал и выбрал другое поприще – административную работу. Учился в Университете Париж X - Нантер, Институте политических исследований и Национальной школе администрации, был помощником французского философа Поля Рикёра. Свою трудовую карьеру Макрон начал со скромной должности инспектора Министерства экономики, постепенно перешел в банковскую деятельность, был инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque, за работу в котором получил прозвище «финансового Моцарта». Новоявленный «Моцарт» до своего президентства занимал должность министра экономики, промышленности и цифровых дел, и его главным достижением на этом посту стало принятие «закона для экономического роста, активности и равенства шансов», так называемого «закона Макрона».

Физик Меркель

Первая женщина на посту канцлера в истории Германии Ангела Доротея Меркель (в девичестве - Каснер) ещё в школе решила поступать на физический факультет Лейпцигского университета им. Карла Маркса. В 1978 году начала свою трудовую деятельность как дипломированный физик в Центральном институте физической химии при АН ГДР. Имеет ученую степень доктора естественных наук. В 1989 году из-за упадка Академии наук 35-летняя Ангела вынужденно стала работать скромным оператором ЭВМ в штабе движения «Демократический прорыв», где позже занялась разработкой агитационных листовок. После падения железного занавеса Меркель не стала возвращаться в науку, а обратилась к занимавшему тогда должность канцлера ФРГ Гельмуту Колю и убедила его взять ее на работу. Таким образом, она получила прозвище «девочка Коля».

Риэлтор Трамп

45-й президент США 70-летний Дональд Джон Трамп начал свою карьеру не с военного мундира, хотя окончил Нью-Йоркскую военную академию в 1964 году. По его же признанию, он «мечтал о поступлении в киношколу… но в итоге решил, что недвижимость - это более прибыльный бизнес». И поэтому поступил в Уортонскую школу бизнеса, а после начал работать в компании своего отца, которая лидировала в сфере недвижимости. Трамп сконцентрировался на аренде домов для людей, относящихся к среднему классу. До президентства он являлся не только главой строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе, владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная», но и осуществил мечту юности – снимался в кино, телесериалах и был известным телеведущим на телеканале NBC.