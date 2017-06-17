Компания McDonald's решила отказаться от статуса официального спонсора Олимпийских игр, которым оставалась с 1976 года. В сообщении, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), говорится, что решение о расторжении соглашения о сотрудничестве было принято по взаимному согласию, пишет РБК.



«Пересмотр всех аспектов нашего бизнеса является частью нашего глобального плана роста, мы приняли решение [о расторжении сотрудничества] совместно с МОК, чтобы сосредоточиться на иных приоритетах», — пояснила директор по маркетингу McDonald's Сильвия Лагнадо.

В свою очередь. управляющий директор МОК по маркетинговым вопросам Тимо Люмме выразил понимание решения руководства McDonald's, принятого в условиях быстрого изменения «бизнес-ландшафта», и напомнил о наличии у комитета других крупных партнеров.



«Я хотел бы поблагодарить наших друзей в McDonald's за верность взятым на себя обязательствам, которую компания доказывала олимпийскому движению на протяжении десятилетий», — подчеркнул Люмме.



Финансовые условия «развода» не разглашаются, однако в сообщении МОК говорится, что McDonald's останется спонсором зимней Олимпиады 2018 года, которая пройдет в корейском Пхёнчхане. Как и планировалось ранее, рестораны быстрого питания будут открыты в Олимпийском парке и Олимпийской деревне, а компания сохранит право на использование олимпийской символики на территории Южной Кореи.



В ближайшем будущем МОК не планирует заменять расторгнутое соглашение с McDonald's аналогичным договором с кем-либо из его конкурентов.



Олимпийская история McDonald's началась в 1968 году, когда компания наладила доставку своих бургеров из США во французский Гренобль, где американские спортсмены жаловались, что скучают по дому. Официальный договор о спонсорстве McDonald's Олимпийских игр был подписан в 1976 году, позднее компания заключила аналогичные соглашения с целым рядом национальных олимпийских комитетов.



В 1996 году во время Олимпиады в Атланте в Олимпийской деревне впервые был открыт фирменный ресторан McDonald's, в 2000 году восемь открытых в Сиднее «олимпийских» ресторанов обслужили за 33 дня Игр более 1 млн спортсменов, тренеров, журналистов и зрителей. В последующие годы McDonald's запускал различные «олимпийские» программы, помогал в подготовке волонтеров и т.д. В 2012 году срок действия соглашения о спонсорстве МОК был продлен до 2020 года: предполагалось, что McDonald's станет официальным рестораном следующих четырех Олимпиад — «Сочи-2014», «Рио-де-Жанейро — 2016», «Пхёнчхан-2018» и «Токио-2020».