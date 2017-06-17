Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. Финансовая декларация на 98 страницах опубликована на сайте ведомства, пишет РБК.

По данным документа, Трамп получил $298 млн дохода от владения полями для гольфа. В частности, прибыль американского президента от гольф-клуба в штате Нью-Джерси составила $19,8 млн. Там он провел несколько дней, будучи главой государства, уточняет CNN.



В прошлом году Трамп также указал $37,2 млн прибыли от владения курорта «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. При этом эта сумма выросла на $7,4 млн по сравнению с данными декларации за 2015 год. За свои книги американский президент получил гонорар в размере $7 млн, от книги «Великая снова: Как починить нашу искалеченную Америку» он получил $1 млн до $5 млн. Кроме того, $84 тыс. ему выплатила Гильдия киноактеров США.

The Washington Post пишет, что в целом Трамп сохраняет контроль над активами, которые по состоянию на 15 апреля оценены в $1,4 млрд. В финансовой декларации не указано, отказался ли американский президент от акций и ценных бумаг компаний, которыми он владел, будучи просто бизнесменом. При этом в декабре он заявлял, что избавился от портфеля акций еще в июне 2016 года — во время президентской кампании.



В декларации также отсутствуют данные о налоговых отчислениях Трампа и его вложениях в благотворительность — эта информация должна содержаться в налоговой декларации.

«Президент [США Дональд] Трамп приветствовал возможность добровольно предоставить свою финансовую декларацию. Этот шаг сделан по собственному желанию (отчет не обязательно представлять до мая 2018 года), но Бюро по вопросам этики при правительстве США зарегистрировало его в соответствии со стандартными процедурами», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.



Налоговая декларация Трампа была опубликована в середине мая этого года. По данным отчета, за последние 10 лет американский президент практически не имел доходы, связанные с Россией. Однако в 2008 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил особняк Трампа в Палм-Бич за $95 млн. Кроме того, основной владелец Crocus Group Арас Агаларов выплатил фирме Трампа $14 млн. в 2013 году за проведение в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная».