В столичном спорткомплексе X-Fit состоялась презентация программы «Футбол плюс» и первая тренировка детей.

Футзальный союз Таджикистана совместно со спорткомплексом X-Fit открыл первую секцию для детей, где помимо футбола юные спортсмены будут заниматься плаванием, а в дальнейшем – получать уроки скалолазания и английского языка.

Дети, пришедшие на тренировку, и их родители остались довольны новым методом занятий.

Опытные тренеры Зоир Содиков и Сухроб Ашуров показали юным футболистам основные элементы игры в футзал, после чего дети разделились на две группы и провели товарищеский матч.

Как сообщил «АП» руководитель проекта, заместитель технического директора Федерации футбола Таджикистана Фуркат Ахмеджанов, весь тренировочный процесс разработан совместно со специалистами ФФТ.

- Цель проекта – обучить детей не только футбольному мастерству, но и плаванию и скалолазанию. Доказано, что совмещение этих трех спортивных дисциплин дает отличные результаты в физическом развитии ребенка. Кроме того, мы планируем включить в программу и изучение английского языка, что также поможет нашим воспитанникам в их будущей жизни. В дальнейшем будем развивать подобные проекты в Душанбе и других городах и районах страны, - рассказал Фуркат Ахмеджанов.

В конце занятий представитель ФФТ Комрон Шодиев и тренеры вручили детям футбольные мячи.