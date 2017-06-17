Полиция задержала таксиста, который взял с иностранца 50 тыс. руб. за поездку из Домодедово до центра Москвы. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы "Краун Плаза". Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 15 июня. Водитель Mercedes вез чилийского журналиста, который прибыл в Россию на Кубок конфедераций, из аэропорта Домодедово в гостиницу в центре Москвы.

По информации РЕН ТВ, за поездку водитель потребовал с иностранца 60 тыс. руб. После получения денег, он решил все же вернуть пассажиру 10 тыс. руб., после чего уехал.

Уже в гостинице чилиец понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.



Полиция начала поиск таксиста с помощью камер наблюдения в аэропорту. Задержанным оказался житель Московской области. Сейчас подозреваемый в отделе полиции даёт показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".

В январе полиция возбудила уголовное дело о побоях против таксиста, который выкинул из своей машины двухлетнего ребенка и его мать. Причиной, по словам матери, стало то, что мальчик испачкал ​ногами сиденье автомобиля. При падении ребенок получил травмы и был госпитализирован.