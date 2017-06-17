Акция памяти состоялась 17 июня на православном кладбище в Душанбе. Здесь в выходной день собрались более 200 человек. Они привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны на Аллее героев.

В Душанбе стало уже доброй традицией проводить вахты памяти на Центральном кладбище. На этот раз мероприятие оказалось приурочено 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Работники православного кладбища, ветераны-интернационалисты, сотрудники посольства России в Таджикистане и члены поисковой группы “Память-201” собрались на Аллее героев. В течение дня люди привели порядок около 100 могил фронтовиков на Аллее героев. Кто-то подправил покосившиеся оградки, некоторые убрали траву, другие покрасили звездочки.

“Кладбище занимает 84 гектара. Тут более миллиона могил. Охватить сразу все просто нереально. Этот субботник решили посвятить одному участку. Дальше работы, конечно же, будут расширяться”, - рассказал начальник управления городских кладбищ Душанбе Рахматулло Маджидов.

Гафур Шерматов 1 /7

По его словам, постоянный уход за могилами, конечно, дело родных. Но судя по датам рождения на обелисках, дети участников ВОВ, наверное, уже сами ровесники Победы. Возможно, у кого-то нет сил, не исключено, что кто-то уехал из Таджикистана. “Так или иначе, память о людях, захороненных на Аллее героев, не должна зарастать травой, считаем мы. Вот и делаем эту работу”, - отметил Маджидов.

Аллея героев на православном кладбище в Душанбе появилась в 1940-е годы. Здесь были захоронены солдаты, которые умерли от ран в эвакогоспиталях в Душанбе. “В последующие годы рядом появились могилы фронтовиков и ветеранов тыла. Всего, по приблизительным оценкам, на душанбинском православном кладбище покоятся более 55 тысяч участников войны”, - пояснил руководитель общественно-поисковой группы “Память-201”, историк Гафур Шерматов.

Он отметил, что работы по восстановлению Аллеи героев идут уже несколько лет. А все начиналось с малого шесть лет назад, а именно с освобождения участка от бурной растительности. “Десятки обелисков были практически в полуразрушенном состоянии. И ведь никто их не разрушал. Это время их разрушило и дикорастущие растения. Потом стали искать имена. Там, где не было никаких табличек, но были фотографии, мы писали – неизвестный офицер или неизвестный солдат. Вот таких могил много, к сожалению. А там, где можно прочитать фамилию, естественно сразу мы восстанавливаем. Сейчас большую часть работ уже сделали”, - поведал Шерматов.

Начальник пресс-службы посольства России в Таджикистане Константин Акименко рассказал, что в планах расширить работы на кладбище. В настоящее время поддержку таким мероприятиям оказывает ООО “Бэл Девелопмент”.

“Эта компания активно помогает в благоустройстве захоронений. При ее непосредственной финансовой поддержке были организованы восстановительные работы. Надеюсь, что с ней продолжится плотное сотрудничество по сохранения памяти о том огромном вкладе, который внесли люди в становление и развитие современного Таджикистана”, - отметил Акименко.

Представители группы “Память” сейчас зажглись идеей составить необычную электронную карту. Они хотят разместить фотографии захоронений фронтовиков и их координаты на бесплатном интернет-сервисе. “Мы думаем поставить геометки, сделать панорамные фото, чтобы родственники усопших могли увидеть могилы и посмотреть, как за ними ухаживают. Надеюсь, найдем специалистов, которые помогут осуществить эту идею”, - подчеркнул Гафур Шерматов.

22-го июня на православном кладбище в Душанбе по традиции состоится мероприятие, посвященное памяти всех, кто ковал Победу в годы Великой Отечественной войны. В 1941-45 гг. из Таджикистана ушли на фронт около 300 тысяч человек. Тогда же республика приняла более 100 тысяч семей из оккупированных немцами территорий. Кроме того, в Таджикистане действовали 29 эвакогоспиталей, где поправили свое здоровье порядка 50 тысяч тяжелораненных бойцов Красной Армии.