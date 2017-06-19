73 различных документа подписаны между таджикскими и узбекскими предпринимателями по итогам состоявшейся выставки "Сугд-2017" в Худжанде. В целом по итогам этого экономического форума подписано около 100 контрактов, меморандумов и соглашений. Об этом заявил заместитель председателя Согдийской области Анвар Яъкуби на пресс-конференции по итогам 4-й международной торговой ярмарки «Сугд-2017».

По его словам, с узбекскими предпринимателями подписаны проекты на общую сумму 2,5 млн. долларов ориентировочно: «Это те контракты, которые будут работать уже завтра. Договорились по стоимости, по поставкам».

Отвечая на вопросы журналистов касательно открытия торгового дома Республики Узбекистан, Анвар Яъкуби отметил, что договоренность достигнута. "Они зарегистрировали предприятие, здесь были наши службы по государственной регистрации. И думаю, что это будет работать на благо двух народов", - сказал он.

Куратор экономического блока администрации Согда сообщил представителям СМИ, что в сентябре намечается проведение в Ташкенте национальной выставки Таджикистана. «Я надеюсь, что предприниматели Согда тоже в ней примут участие», - сказал он.

Говоря о торгово-экономических связях с Россией, Яъкуби отметил, с РФ подписаны соглашения о реализации проектов, которые будут разрабатываться. «У нас есть проект на сумму около 100 млн. долларов, техническое обоснование которого разработано российскими компаниями», - отметил он.

По его словам, процесс реализации проектов и соглашений постоянно отслеживается: «На примере контрактов и меморандумов, подписанных с российской стороной, мы находимся в постоянном контакте с торговым представительством Российской Федерации, и если где-то есть какие-то проблемы, мы стараемся своевременно решать эти проблемы.

Белорусские журналисты поинтересовались, когда будет открыт в Худжанде торговый центр «Атлас», где будут продавать белорусские холодильники? «Мы ждем! Они договариваются, это уже решать предпринимателям», - ответил А.Яъкуби.

Касательно расходов на организацию такой грандиозной ярмарки и их окупаемости, А.Яъкуби заявил, что они окупаются. «Вы знаете, у таджиков есть такое понятие, как «хашар» и совместная встреча гостей. Это принято и в семьях. В проведении выставки есть финансирование из областного бюджета, оказали финансовую поддержку партнеры по развитию, вклад торгово-промышленной палаты. Города Худжанда. Это уже традиция и мы совместно делаем все возможное для эффективности и результативности ярмарки», - сообщил заместитель председателя Согдийской области.

Говоря об общих итогах, Анвар Яъкуби отметил, что масштабы ярмарки уже сами свидетельствуют о том, что она достигла своих целей и задач.

«С каждым годом количество участников увеличивается, в этом году было более 270 участников из 8 стран, в работе ярмарки приняли участие 23 международных организаций. По сути, «Сугд-2017» это региональный форум, в котором представляется региональный потенциал и возможности Согдийской области. Мы, пользуясь этой возможностью, приглашаем представителей и других регионов Таджикистана. Предназначение торговой ярмарки Сугд – это позиционирование города Худжанда, Согдийской области, как северных торговых ворот Таджикистана. Надеюсь, что подписанные в ходе выставки документы положат основу для более динамичного сотрудничества между регионами и странами».

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