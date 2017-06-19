В минувшие выходные в озерах и водоемах Таджикистана во время купания утонули шестеро граждан республики, сообщает пресс-центр МВД страны.

48-летняя жительница Дангаринского района и ее 15-летняя дочь утонули во время купания в канале своего кишлака. 56-летний житель города Вахдат утонул во время купания в реке Кофарнихон. 26-летний житель города Курган-тюбе утонул во время купания в Сырдарье, трагедия произошла возле стадиона «Лочин» города Худжанд.

Кроме того, двое 4-летних мальчиков из районов Джоми и Деваштич утонули в каналах возле своих домов.

В пятницу спасатели КЧС вытащили из воды шесть тонущих детей.

Спасатели Штаба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан по Согдийской области смогли предотвратить трагедию, которая могла разыграться на водохранилище «Бахри Точик». Так, пятеро несовершеннолетних жителей Б.Гафуровского района в результате грубого нарушения правил безопасности на воде едва не утонули.

Второй случай по спасению ребенка был зафиксирован 16 июня в Хороге: 14-летняя местная жительница также едва не утонула, купаясь в водоеме культурно-развлекательного парка города Хорог, используя самодельный баллон для купания.

КЧС тогда призвал родителей к бдительности, и не оставлять детей около водоемов без присмотра.

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